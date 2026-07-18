Xavi przemówił ws. przyszłości. Tam chce pracować

Gdy Xavi Hernandez obejmował FC Barcelonę w listopadzie 2021 roku, kibice nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać. Wszakże świetny piłkarz nie zawsze musi być świetnym trenerem. W pierwszym sezonie zresztą ligi nie zwojował. W kampanii 2022/23 jednak udało mu się sięgnąć z "Dumą Katalonii" po mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii. Jednak później było już tylko gorzej.

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"Barca" zawodziła i nie grała zbyt atrakcyjnej piłki. Kibice się frustrowali, a zarząd w końcu powiedział: "dość". Z Xavim pożegnano się po ostatniej kolejce sezonu 2023/24, w którym "Barca" przegrała walkę o mistrzowski tytuł z Realem Madryt i to dość wyraźnie, bo o dziesięć oczek. Ponadto klub za kadencji Xaviego zaliczył kompromitację w postaci spadku do Ligi Europy i porażki po dwumeczu z Manchesterem United.

Xavi zaskoczył ws. przyszłości. Taka praca mu się marzy

Od 2024 roku Xavi Hernandez pozostaje bezrobotny. Co jakiś czas wprawdzie pojawiają się plotki łączące go z kolejnymi klubami, ale za każdym razem kończy się to jedynie spekulacjami medialnymi. Teraz w sprawie powrotu na ławkę trenerską przemówił sam zainteresowany.

Trzeba przyznać, że słowami, które cytuje Fabrizio Romano, 46-latek mógł zaskoczyć kibiców. Do tej pory bowiem wydawało się, że jeśli Xavi wróci do pracy, to przejmie któryś z klubów występujących w pięciu najlepszych ligach świata. Okazuje się jednak, że zupełnie go do tego nie ciągnie.

- Moim kolejnym krokiem może być praca z reprezentacją narodową. To by mi odpowiadało i chcę tego. Mam rodzinę. Klub nie pozwoliłby mi spędzać tyle czasu z rodziną, mam małe dzieci - zdradził, mówiąc o swoich priorytetach.

- Chciałbym wziąć udział jako trener w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Narodów Afryki, Pucharze Azji - dodał.

Na ten moment jednak trudno wskazać kadrę, do której Xavi mógłby aspirować jako szkoleniowiec. Selekcjonera wprawdzie szukają Włosi, ale plotki medialne raczej każą myśleć, że jeśli "Azzurri" zostaną poprowadzeni przez kogoś spoza własnego podwórka, to będzie to albo Pep Guardiola albo Didier Deschamps.

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