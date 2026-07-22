Poważne ostrzeżenie dla Lewandowskiego przed debiutem. "Wielkie ryzyko"

- Dla kogoś, kto zdobył 41 bramek w jednym sezonie w Bundeslidze, nie ma limitów. To maszyna do strzelania bramek. (...) Jeśli dostarczymy mu dobrą piłkę w pole karne, to on wykorzysta każdą okazję - podkreślał Gregg Berhalter w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", twierdząc, że Robert Lewandowski jest w stanie pobić wiele rekordów w Chicago Fire. Mowa m.in. o osiągnięciu Ante Razova, który strzelił najwięcej goli w historii klubu - 76 - czy o 24 trafieniach Nemanji Nikolicia w jednej kampanii. Ale czy wszyscy podzielają tę opinię trenera?

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Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Ekspertka alarmuje ws. Lewandowskiego. "Serwis kolegów niekiedy go nie zadowoli"

Głos w sprawie transferu 37-letniego Polaka zabrała Katarzyna Przepiórka, ekspertka od MLS. Czy napastnik jest w stanie strzelać gole jak na zawołanie, jak miało to miejsce w jego poprzednich klubach? Zdaniem ekspertki, w Chicago może być mu o to zdecydowanie trudniej. - Już na konferencji prasowej między wierszami trener napomknął, że Robert wszędzie gdzie trafia, wygrywa trofea. Na pewno teraz marzą o powtórce. Należy jednak podkreślić, że ten transfer to wielkie ryzyko - zaczęła Przepiórka w rozmowie z WP SportoweFakty.

Błyskawicznie wytłumaczyła, co miała na myśli, mówiąc o ryzyku. - Do tej pory w FC Barcelonie Polakowi kreowano wiele okazji do zdobycia gola. W Fire tak nie będzie - podkreślała. - Naturalnie Robert potrafi wykorzystywać sytuację w najtrudniejszych okolicznościach, ale musi się przygotować, że serwis kolegów niekiedy go nie zadowoli - twierdziła.

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Oto realia Chicago Fire?

Czy Polak będzie w stanie odmienić drużynę i zdobyć z nią trofeum? - Mistrzowskie aspiracje pozostały [klubowi, który w 1998 roku wywalczył mistrzostwo kraju, przyp. red.], ale należy dopasować je do realiów. Wprawdzie zespół spisuje się nieźle, zajmuje na razie 3. miejsce w tabeli swojej konferencji, lecz do play-offów daleka droga. Eksperci są zgodni co do tego, że mistrzostwo kraju w wykonaniu Chicago Fire jest jedynie sferą marzeń - mówiła Przepiórka.

Teraz przed Lewandowskim szansa na debiut. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do niego już w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu polskiego. Tego dnia Chicago Fire zagra na wyjeździe z Interem Miami. W drużynie z Florydy zabraknie jednak największych gwiazd, czyli Leo Messiego i Rodrigo de Paula. - Spodziewam się wyrównanego meczu, w którym Robert może trafić do siatki - podsumowała ekspertka.

Relacja tekstowa ze spotkania Interu Miami z Chicago Fire będzie dostępna na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy serdecznie!