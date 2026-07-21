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Messi wyróżniony po mundialu. Totalna deklasacja

Lionel Messi nie otrzymał od FIFA nagrody MVP mistrzostw świata, ale ma wyróżnienie pocieszenia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS) w swoim plebiscycie uznało go za najlepszego zawodnika turnieju. Przewaga nad kolejnymi piłkarzami w rankingu jest miażdżąca.
Lionel Messi
IMAGN IMAGES via Reuters/BRETT DAVIS

W plebiscycie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS) udział wzięło 472 dziennikarzy ze 121 krajów. Messi zgromadził aż 1179 punktów, nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Drugie miejsce zajął Kylian Mbappe, który otrzymał 717 punktów, a na najniższym stopniu podium znalazł się Jude Bellingham z dorobkiem 470 punktów. 

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Messi z wyróżnieniem pocieszenia

Choć finał nie ułożył się po myśli Argentyńczyka, cały turniej w jego wykonaniu był znakomity. Messi zakończył mundial z dorobkiem ośmiu goli i czterech asyst, będąc zdecydowanym liderem ofensywy swojej reprezentacji.

W decydującym meczu przeciwko Hiszpanii nie zdołał jednak odwrócić losów spotkania. Argentyna przegrała 0:1, nie oddając nawet jednego celnego strzału. Była zdecydowanie słabszą drużyną.

Indywidualna nagroda AIPS jest jednak potwierdzeniem, że mimo nieudanego finału Messi był przez dziennikarzy z wielu krajów postrzegany jako najlepszy piłkarz całego mundialu. Podczas turnieju w Ameryce Północnej Messi wywalczył swój trzeci medal mistrzostw świata w karierze - wcześniej zdobył srebro w 2014 roku i złoto cztery lata temu w Katarze.

To też wyróżnienie pocieszenia dla Messiego po tym, jak nie otrzymał tytułu MVP turnieju od FIFA. Ta nagroda powędrowała w ręce Rodriego, hiszpańskiego geniusza środka pola, który znów na wielkiej imprezie pokazał się ze znakomitej strony.

Co ciekawe, w plebiscycie AIPS Rodri uplasował się dopiero na szóstej pozycji z dorobkiem 285 punktów. W czołowej dziesiątce możemy znaleźć m.in. Vozinhę, który zajął siódmą lokatę. Bramkarz Republiki Zielonego Przylądka był odkryciem mundialu.

  • Najlepsi piłkarze mundialu w plebiscycie AIPS:
  • 1. Lionel Messi (Argentyna) 1179 punktów
  • 2. Kylian Mbappe (Francja) 717
  • 3. Jude Bellingham (Anglia) 470
  • 4. Erling Haaland (Norwegia) 460
  • 5. Lamine Yamal (Hiszpania) 304
  • 6. Rodri (Hiszpania) 285
  • 7. Vozinha (Republika Zielonego Przylądka) 189
  • 8. Harry Kane (Anglia) 130
  • 9. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) 118
  • 10. Michael Olise (Francja) 91

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