Hiszpania po raz drugi zdobyła mistrzostwo świata, pokonując w wielkim finale Argentynę. Patrząc na przebieg tego spotkania, był to triumf ze wszech miar zasłużony. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat zagrali wręcz fatalnie. Co gorsza - ich zachowanie zarówno w trakcie meczu, jak i po jego zakończeniu, było naganne.

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"Na turnieju gwiazd triumfowała więc najlepsza drużyna. Najbardziej wyrównana. Mająca najmniej słabych punktów. Yamal mógł pokazywać tylko jakiś procent gigantycznego talentu, co nie miało jednak większego znaczenia dla powodzenia całości przedsięwzięcia" - tak występ reprezentacji Hiszpanii ocenił w swoim felietonie Michał Trela.

Bohaterowie już w Madrycie. Na początek - wizyta u króla

Już kilkanaście godzin po ostatnim gwizdku sędziego Slavko Vincicia bohaterowie narodowi powrócili do kraju. Niemal natychmiast po lądowaniu na lotnisku w Madrycie spotkali się z królem Filipem VI. - Gratuluję wam wszystkim. To była prawdziwa odyseja zakończona epickim triumfem. Wracacie poobijani, zmęczeni, ale czym to jest w porównaniu z radością z przywiezienia tego pucharu do domu - takie słowa do mistrzów świata skierował hiszpański monarcha, co relacjonowała "Marca".

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Następnie reprezentanci Hiszpanii spotkali się z premierem Pedro Sanchezem. - Chciałbym podziękować sztabowi trenerskiemu oraz zawodnikom za grę, wysiłek i zwycięstwo. Bardzo nam się podobała wasza gra. Jak mówił Luis Aragones, "finałów się nie rozgrywa, finały się wygrywa". To już nasz drugi triumf, a dlaczego by nie marzyć, że w 2030 będzie trzeci, zwłaszcza że Hiszpania będzie gospodarzem - polityk zacytował słowa selekcjonera, który poprowadził Hiszpanów do triumfu w Euro 2008.

Dwa miliony świętujących kibiców wita "królów świata"

Kibice niezwykle licznie zebrali się zarówno na trasie parady, a także na Plaza de Cibeles, gdzie zorganizowano wielką fetę celebrującą triumf na mundialu. Jak podaje delegacja rządowa dla Madrytu, przeszło dwa miliony osób świętowało drugie w historii mistrzostwo świata. Na każdym kroku można napotkać hasło "Reyes del Mundo" - "Królowie świata". Następnie na specjalnie przygotowaną scenę wchodzili kolejno bohaterowie, dziękując za wsparcie wielkiej publiczności.

Tłumy opanowały całą stolicę Hiszpanii, co widać na licznych nagraniach. "Ulice Madrytu są wypchane" - pisał oficjalny profil hiszpańskiej federacji.

Świętowanie w stolicy Hiszpanii potrwa zapewne do białego rana - i trudno się dziwić. Po szesnastu latach La Furja Roja wróciła na piłkarski szczyt. Podobnie jak po mundialu w RPA, Hiszpanie mogą tytułować się zarówno mistrzami świata, jak i mistrzami Europy.