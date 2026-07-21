"Czas Infantino się skończył. To system zgniły od środka"

Brak wizy dla sędziego Omara Artana, bo jest Somalijczykiem? Żaden problem. Zakaz przebywania na terenie USA dla reprezentacji Iranu w dniach innych, niż meczowe, co przysporzy im mnóstwo kłopotów? Nie wtrącamy się. Przerwy na nawodnienie, będące tak naprawdę przerwami na reklamy? Jasna sprawa. Show w przerwie mundialu na wzór tego z SuperBowl, co ów przerwę znacząco wydłuży i może wpłynąć na piłkarzy? Ależ oczywiście! Minione już mistrzostwa świata były wypełnione kontrowersjami. Ich głównym źródłem było podlizywanie się Amerykanom przez FIFA.

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Tebas ostro o FIFA. Zarzuca federacji kłamstwo

Plama na wizerunku jest ogromna, ale prezydent światowej federacji Gianni Infantino raczej się tym szczególnie nie przejmuje. Już pojawiają się głosy, że mimo niezadowolenia wielu osób z powiększenia mundialu do 48 drużyn, za cztery lata może być ich nawet ponad 60. Bardzo ostro o FIFA i Infantino wypowiedział się szef La Liga Javier Tebas. W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" Hiszpan nie zostawił na decyzjach federacji suchej nitki.

- FIFA ustawia wszystko tak, jak jej się podoba dla własnego biznesu. Na pewno nie dla dobra piłki. Dlatego, gdy potrzebowali 27-minutowej przerwy w finale, zorganizowali ją. Za to przerwy na nawodnienie to kłamstwo. My w La Liga je mamy, ale tylko, gdy jest naprawdę gorąco. Tutaj choćby boiska w Dallas, Atlancie i Los Angeles miały klimatyzację. Musiałem nawet zakładać sweter na trybunach - powiedział Tebas.

Infantino nie odejdzie, choć powinien. Zdaniem Tebasa nie ma mu się kto postawić

- Do tego doszła jeszcze sprawa z Balogunem. To było bardzo poważne. Oni mają szczęście, że Belgia wyeliminowała USA, bo w przeciwnym wypadku afera rozrosłaby się do takich rozmiarów, że Infantino mógłby stracić pracę. Skoro jednak Belgia wygrała, udało im się ugasić ten pożar. Jednak to wszystko to jest tylko wierzchołek góry lodowej - grzmiał Hiszpan. Stwierdził też wprost, że Infantino powinien odejść, ale nie zrobi tego. Nawet w wyborach, w których nie ma go kto pokonać.

- Jego czas się skończył. Jednak ma wsparcie systemu i federacji, więc tutaj raczej więcej dodawać nie trzeba. Nie ma opozycyjnego kontrkandydata. Nikt nie chce się postawić tylko po to, by przegrać. Tak wygląda system. System zgniły od środka. Przez ostatnie dni w USA słyszałem wielu, którzy krytykowali Infantino, nie zgadzali się z jego działaniami. Tylko że potem nic nie robią. Nie wiem nawet co jest gorsze - milczenie czy współudział? Bo ci, którzy milczą, dobrze zdają sobie sprawę z cierpienia, jakiego doznaje futbol - podsumował Javier Tebas.