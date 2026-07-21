Kwiecień. Walka o mistrzostwo Polski i miejsca w europejskich pucharach idzie na żyletki. Gdy piłkarze GKS Katowice schodzą z boiska w Poznaniu po remisie 3:3 z Lechem, słyszą od swoich rywali, że jeszcze nikt ich w tym sezonie tak nie pogonił i nie nastraszył jak oni. Trzy razy wychodzili w tym meczu na prowadzenie, a Lech ostatecznie wyszarpał remis dopiero po golu w 80. minucie. I to on odczuwał ulgę, że ten mecz już się skończył. Tamte dni pokazały Gieksę w pigułce.

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Niecałe trzy doby wcześniej przegrała przecież po rzutach karnych z Rakowem Częstochowa w półfinale Pucharu Polski. To był jeszcze bardziej szalony mecz niż ten w Poznaniu: 2:0 dla Gieksy do przerwy, 3:2 dla Rakowa w 67. minucie i gol Adama Zrelaka w doliczonym czasie gry, który doprowadził do dogrywki. W niej piłkarze jeszcze dali sobie po razie - najpierw bramkę na 4:3 zdobył Raków, a później - znów rzutem na taśmę - wyrównała Gieksa. I gdy jej piłkarze powoli zaczynali już wierzyć, że są nie do złamania, a wyjazd na Narodowy jest im pisany, nagle wszystko się skończyło. Przegrali w karnych. To była plątanina różnych emocji - niby duma, bo zaszli daleko, zagrali pięknie, zapewnili niezwykłe emocje i walczyli do końca, ale też smutek i pustka, bo przecież kończyła się przygoda ich życia.

W Poznaniu mieli więc stawić się absolutnie wyczerpani. Nie było tylko wiadomo, czy bardziej fizycznie - po niezwykle wyczerpującym meczu z dogrywką, czy jednak psychicznie - po kosztownej wywrotce tuż przed metą. Nagle jednak ożyli. Jak? To krótkie pytanie sprowadziło nas do Katowic. Chcieliśmy zrozumieć, jak wtedy Gieksa tak szybko się podniosła i jak podniosła się w ogóle - w ostatnich latach. Jak z klubu, który wciąż spektakularnie się wywracał, stała się klubem, który zawsze się pozbiera. Wreszcie - jak to się stało, że w klubie, w którym niewielu jest Ślązaków, wszyscy mówią o śląskim charakterze i jak podczas przeprowadzki do nowiutkiego klubowego budynku troszczyli się o to, by po drodze nie zgubić tradycji. No i o co chodzi z tą szatnią, że niemal każdy, kto ją opuszcza, zaczyna płakać.

"Nie ma co płakać, jest liga do zrobienia"

Gdy Rafał Górak zaraz po meczu w Częstochowie wszedł do szatni, ugrzązł w ciszy. - Jeśli sportowiec przegrywa w taki sposób, to głowę ma mieć wysoko, a nie między jajami - dosadnie powiedział swoim piłkarzom i od razu przypomniał, że już za trzy dni mają mecz w Poznaniu, więc będą mogli coś udowodnić. I dał im ultimatum: albo koniec z utyskiwaniem, albo lepiej oddać ten mecz walkowerem. Umówili się, że zagrają tam na 100 procent. - Faktem jest, że po ostatnim rzucie karnym z Rakowem od razu zacząłem myśleć o meczu z Lechem. I szczerze? Martwiłem się o moich piłkarzy. Ale po raz kolejny mnie zaskoczyli. To, w jaki sposób zagrali w Poznaniu i jak się pozbierali... Szacunek. Obaliliśmy wszystkie mity o zmęczeniu i o mentalu. I obaliła je drużyna, która wcale nie była najmocniejsza w Ekstraklasie - przyznał.

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- Trener był pierwszą osobą, która weszła do szatni i kazała od razu zerwać z myśleniem, że zawiedliśmy. Przeciwnie. Powiedział, że jest z nas dumny. Zaraz po odpadnięciu było nam ciężko, bo przecież każdy polski piłkarz marzy, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Nasza sytuacja była jeszcze o tyle specyficzna, że my tak naprawdę jeszcze te dwa-trzy lata temu nawet nie mogliśmy o tym Narodowym myśleć, a teraz, nagle, byliśmy o włos. Dlatego ta pierwsza chwila po meczu była bardzo gorzka. "Szkoda" - tylko to mi przychodziło do głowy. Po prostu szkoda, bo prowadziliśmy 2:0, byliśmy w grze, a później dwa razy zdołaliśmy Raków dogonić. Wiele zespołów by się posypało, gdyby z wyniku 2:0 tak szybko przeszło do 2:3, a my potrafiliśmy na to odpowiedzieć. Nie jestem zwolennikiem zbędnego gadania w szatni, raczej staram się stać z boku i obserwować. Ale wtedy powiedziałem chłopakom, że musimy być z siebie dumni. Bo daliśmy kapitalne widowisko i nie możemy sobie niczego zarzucić – opowiada Arkadiusz Jędrych.

- Okazało się, że nasi kibice też tak na to patrzyli, bo tak pozytywnego oddźwięku, jak po tamtym przegranym meczu, nie mieliśmy chyba nawet po żadnym zwycięstwie. Dostaliśmy masę pozytywnych wiadomości od bliskich, znajomych, kibiców i ludzi z zewnątrz. I to też pomogło nam się skonsolidować. W tej szatni jest tak, że jeśli coś nie idzie, to jesteśmy jeszcze bardziej zjednoczeni. Za trzy dni mieliśmy jechać na Lecha i wszyscy skazywali nas na pożarcie. A my następnego dnia, kiedy przyjechaliśmy do klubu na rozruch, powiedzieliśmy sobie, że nie ma już nad czym płakać, bo jest jeszcze liga do zrobienia – wspomina kapitan Gieksy.

No i tę ligę faktycznie zrobili, a wywalczony w Poznaniu punkt na koniec sezonu przesądził o tym, że Gieksa wyprzedziła Legię Warszawa, zajęła piąte miejsce, awansowała do eliminacji Ligi Konferencji Europy i pierwszy raz od 23 lat zagra w europejskich pucharach. Ale żeby ta historia w ogóle mogła się wydarzyć, żeby Gieksa mogła się tak szybko pozbierać, żeby słowa Góraka i Jędrycha dotarły do reszty, potrzebny był odpowiedni fundament. I jego akurat nie dało się wylać kilkoma przemowami w szatni. Gieksa na te chwile pod koniec sezonu - wspomniany remis w Poznaniu, podział punktów z Jagiellonią Białystok czy wyszarpany punkt w 97. minucie ostatniej kolejki z Pogonią Szczecin - pracowała latami. By stać się niezniszczalna w końcówce poprzedniego sezonu, najpierw musiała sporo przegrać, dziesiątki razy się zawieść i rozczarować kibiców. Ale nigdy po drodze nie mogła ostatecznie w siebie nie zwątpić.

Długa wspinaczka

To gigantyczna zmiana. Gieksa - przez lata specjalistka od rozczarowań - nagle zaczęła pozytywnie zaskakiwać. By zrozumieć, co stało się w końcówce poprzedniego sezonu, najpierw trzeba wiedzieć, co działo się w klubie w ostatnich latach. A historia ta jest niezwykle jaskrawa. W 2018 r., gdy wszyscy kibice wypatrywali awansu do Ekstraklasy, przyszedł spadek do II ligi. Z wszech miar upokarzający, bo przypieczętowany golem straconym po strzale bramkarza Bytovii Bytów - Andrzeja Witana. To po tym spadku, w środku rozpaczy, przyszedł do klubu Rafał Górak - będący dziś w Katowicach bohaterem absolutnym. I jak sam mówi - zaczął budować na zgliszczach.

Pierwsze rozczarowanie? Porażka w barażach i konieczność spędzenia w II lidze jeszcze jednego sezonu. Awans w kolejnym sezonie też nie zaspokoił apetytów, a kolejne rozczarowania czekały tuż za rogiem. Najpierw ósme miejsce w I lidze, później 10. - jedna dobra runda, kolejna słaba. Wieczna sinusoida, która potęgowała zniecierpliwienie i frustrację na trybunach. Górak słyszał, że ma się wynosić. Kolejni piłkarze również. W podobnym tonie wyrażał się nawet poprzedni prezes klubu, łapiąc się pod rękę z kibicami. Kolejne miesiące upływały na protestach, opustoszałym stadionie, wyzwiskach i nerwach. To było przeciwieństwo zjednoczonego i uśmiechniętego klubu, którym GKS jest dzisiaj.

Jędrych - i kilku innych naszych rozmówców - twierdzi jednak, że gdyby nie trudne poprzednie lata, nie byłoby sukcesów w ostatnich sezonach: ani awansu w 2024 r, ani pewnego utrzymania w Ekstraklasie rok później, ani awansu do europejskich pucharów. Ten zespół musiał się scementować. Musiał wzajemnie się na coś umówić. Musiał stworzyć tę szatnię, która dzisiaj jest jego największą siłą i tajemnicą. Jędrych był w niej przez cały ten czas - od spadku do II ligi aż do teraz. Podobnie jak Adrian Błąd. Zawsze był w niej również Górak, choć krzesełko pod nim chwiało się wielokrotnie, gdy kibice wzywali do jego zwolnienia, a prezes tylko czekał na odpowiedni moment. Na przełomie 2023 i 2024 r. on sam zresztą zastanawiał się nad rezygnacją. Przyszli do niego synowie i powiedzieli, żeby odszedł, bo nie zasługuje na takie traktowanie.

- To był ten dzień, w którym było mi najtrudniej. Być może miałem taką myśl, żeby posłuchać najbliższych, ale obok była jeszcze szatnia, która też jest dla mnie bardzo ważna. To piłkarze nie pozwolili mi odejść. To był moment, w którym byliśmy na 12. miejscu w I lidze i nie wygraliśmy dziewięciu meczów z rzędu. Zawodnicy powiedzieli mi, że nie mam prawa wywieszać białej flagi, bo oni we mnie dalej wierzą i razem z tego wyjdziemy. Musiałem poprosić synów, żeby dali mi trochę czasu – opowiada Górak. Kilka miesięcy później Gieksa świętowała awans do Ekstraklasy. Pierwszy od 19 lat.

Szatnia. To w niej kryje się tajemnica sukcesu

Dzisiaj w szatni Gieksy wciąż są ci sami liderzy. Górak dba, by nie uleciał z niej śląski charakter, a Jędrych i Błąd doskonale pamiętają, jak długa była droga z II ligi do europejskich pucharów, więc nie pozwolą, by ktokolwiek teraz odpuścił albo cokolwiek zaniedbał. Nie da się rozmawiać o Gieksie i nie zejść na temat szatni. Jakby to tam kryła się tajemnica sukcesu.

- Nie mamy tutaj "panów piłkarzy". I nie chodzi mi o piłkarską jakość, bo mamy bardzo dobrych zawodników, ale o podejście do swojej osoby i całego zespołu. Zdarzało się, że dołączał do nas właśnie taki "pan piłkarz", ale szybko zmieniał postrzeganie siebie i dopasowywał się do grupy. To jest bardzo ważne, że mamy swoje zasady i wartości, w które wierzymy, więc jeśli ktoś do nas przychodzi, to musi się do nich dostosować. Jeśli tego nie zrobi, to będzie miał ciężko. To nie są jakieś wymyślne zasady. Chcemy po prostu mieć skonsolidowaną grupę, jeden ma iść za drugiego. Można powiedzieć, że to są wartości typowo ludzie, rodzinne - tłumaczy Jędrych.

- W tym wszystkim ważny jest też czas. Ja z niektórymi chłopakami jestem w tej szatni od siedmiu czy ośmiu lat. Niejedno ze sobą przeżyliśmy. Jesteśmy bardzo dobrymi kumplami. Niektórzy jeżdżą do siebie na wesela, biorą się na chrzestnych swoich dzieci. Niektórzy trzymają się całymi rodzinami. I to też jest jeden z czynników, dzięki któremu jesteśmy w takim, a nie innym miejscu - dodaje.

W szatni Gieksy jest też stosunkowo mało obcokrajowców - raptem siedmiu. Ale trener Górak momentalnie doprecyzowałby, że Hiszpana - Borję Galana, który jest w Polsce od ponad trzech lat i mówi po polsku, traktuje już jak swojego. Podobnie jest ze Słowakami - Erikiem Jirką i Adamem Zrelakiem. Dla Białorusina Ilji Szkuryna Gieksa jest czwartym polskim klubem. Pierwszy raz pojawił się w Polsce w 2021 r., by grać w Rakowie Częstochowa, a później był jeszcze w Stali Mielec i Legii Warszawa. To inni obcokrajowcy niż ci, którzy lądują w Polsce po raz pierwszy i uczą się naszego kraju od zera.

Kolejny wspólny mianownik u wielu piłkarzy Góraka? Spora część z nich trafiała do Katowic, będąc akurat na zakręcie swojej kariery. Szkuryna nie chciała Legia, Alana Czerwińskiego nie chciał już Lech, Bartoszowi Nowakowi podziękowano w Rakowie, Mateuszowi Kowalczyk przez rok nie grał w Broendby. U Góraka albo wychodzili na prostą, albo wręcz osiągali życiową formę. GKS ma za co im być wdzięczny, ale oni mają też za co być wdzięczni GKS.

- Dzisiaj o Gieksie mówi się w samych superlatywach, że to stabilny, fajny i pozytywny klub. Dlatego różni zawodnicy chcą do nas przychodzić. I dobrze, bo potrzebujemy zawodników z jakością, ale też cały czas musimy dbać o tę naszą atmosferę i "flow", jakie mamy w szatni. Dyrektor sportowy i trener też zwracają na to uwagę, dlatego budując zespół nie patrzą tylko na jakość zawodników, ale też na ich charakter i podejście. Zastanawiają się, czy dany zawodnik będzie pasował nie tylko na boisku, ale też do reszty grupy - zauważa Jędrych.

Jędrych przekonuje, że wejście do szatni Gieksy mimo wszystko jest bardzo proste. Jeśli ktoś nie jest "panem piłkarzem", odnajdzie się natychmiast. A jeśli na początku pojawiają się problemy, zawsze znajdzie też kogoś, kto go wprowadzi, wytłumaczy i wdroży. Ale wiemy, że pojawili się w ostatnich latach zawodnicy, którzy jednak od tej szatni się odbili. Słyszmy o dwóch takich przypadkach, a Górak wprost mówi o jednym. - Christian Aleman pomógł nam nawet w awansie, ale przepadł w tej szatni, bo był chory na pracę, czyli nie lubił pracować. Przepadł, nawet pomimo tego, że zawodnicy go lubili. Po prostu nie tolerowali tego, że Christiana ciągle coś bolało.

Ten śląski charakter też ma na to wpływać - trzeba pracować, trzeba rozumieć region, z którego jest ten klub. Kiedyś nowi piłkarze jechali na wycieczkę do kopalni, ale teraz jest na to mniej czasu, więc muszą wystarczyć prezentacje i opowieści. Niektórzy w klubie tak bardzo doceniali rolę szatni w sukcesie Gieksy, że obawiali się przeprowadzki na nowy stadion. Warunków nawet nie ma jak porównać. To przepaść. Tam szczury, tu wszystko pachnące nowością. Podróż w czasie o parę dekad. Nie chcieli jednak zgubić tego śląskiego charakteru, który każe zacisnąć zęby, gdy jest ciężko. Bali się, że jak będzie za wygodnie, to może wkraść się delikatne lenistwo. Ale szybko okazało się, że szatnia Gieksy to coś innego niż budynek. - Przez te siedem lat jak tu jestem, nie widziałem zawodnika, który by odchodził, żegnał się z nami i nie miał łez w oczach. Mógł odchodzić do lepszego teoretycznie lepszego klubu, z większymi ambicjami, za większe pieniądze, itd., ale i tak pojawiały się łzy, bo naprawdę ciężko było mu to wszystko zostawić - mówi Jędrych.

Bajka w Katowicach nadal trwa

- Nawet wczoraj miałem taką sytuację, że oddawałem do naprawy zepsuty zegarek. Okazało się, że w salonie pracuje nasz kibic, więc od razu się mną zaopiekował, o wszystko się zatroszczył i nie dał od razu odejść. Trochę porozmawialiśmy - uśmiecha się Jędrych. Takich sytuacji jest mnóstwo, a życie piłkarza w Katowicach od lat nie było lepsze. Ulice miasta są żółte i zielone od klubowych koszulek, a kibiców spotyka się na każdym kroku - w warsztatach samochodowych od ręki przeprowadzą naprawy, hydraulicy szybciej przyjeżdżają do awarii, łatwiej zarezerwować stolik w restauracji. Każdy chce się za te ostatnie lata jakoś odwdzięczyć

- Długo pracowaliśmy na ten moment, żeby kibice wracali po meczach do domów i byli szczęśliwi. Nie ma co ukrywać, że ostatnie lata były smutne. Zazwyczaj nasi kibice wracali źli i rozczarowani. To się przekładało na całe rodziny. Teraz jest inaczej. Co mecz mamy u siebie komplet kibiców, a na wyjazdy jeździ ich tylu, ilu wcześniej przychodziło na mecze domowe - uśmiecha się Jędrych.

Teraz pora na kolejny etap - powrót do europejskich pucharów. Nawet, jeśli zaskoczył samą Gieksę, to w ostatnich tygodniach zrobiła ona wiele, by dobrze się do nich przygotować. Przede wszystkim utrzymała wszystkich podstawowych zawodników z poprzedniego sezonu, a dodatkowo sprowadziła Pau Restę, który wyróżniał się na środku obrony w Koronie Kielce, a także wyciągnęła Bartosza Wolskiego, który był kapitanem i jednym z najlepszych zawodników Motoru Lublin. Gieksa wygrała też wyścig o 20-letniego Szymona Bartlewicza z Chrobrego Głogów, który ma spory potencjał. Zareagowała też na problem Rafała Strączka, który latem musiał przejść zabieg stawu barkowego i ściągnęła dwóch bramkarzy - Gabriela Kobylaka oraz Macieja Kikolskiego w ramach wypożyczenia.

Ale może okazać się, że najważniejszym transferem nie był żaden z piłkarzy, a trener Dawid Szwarga, który po pięciu latach wrócił do bycia asystentem Góraka. Wrócił o wiele bardziej doświadczony, bo po odejściu z Gieksy najpierw był asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa, później samodzielnie ten Raków prowadził, a następnie przeszedł do Arki Gdynia i wprowadził ją do Ekstraklasy. Jego doświadczenie w europejskich pucharach, przez które przeprowadził Raków - dochodząc do ostatniej fazy eliminacji Ligi Mistrzów i grając jesienią w fazie grupowej Ligi Europy - ma być nieocenione dla klubu, który wraca do Europy po 23 latach.

Pierwszym rywalem GKS-u będzie słowacka MSK Żylina (pierwszy mecz w czwartek, 23 lipca). Los mógł być dla Gieksy łaskawszy, ale w Katowicach nikomu nie przyjdzie do głowy, by narzekać. Bajka trwa.