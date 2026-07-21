Agent Salaha "zszokował" klub przed hitowym transferem. "Nie do przyjęcia"

Mohameda Salaha po mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku czeka zmiana klubu. Lider reprezentacji Egiptu nie przedłużył umowy z Liverpoolem, w którym spędził 9 lat i stał się wolnym agentem. Kilka dni temu dziennikarze Yagiz Sabuncuoglu oraz Santi Aouna informowali, że jego nowym klubem będzie turecki Besiktas Stambuł, a obie strony zawarły już w tej sprawie porozumienie. Mimo to transfer wciąż nie został oficjalnie ogłoszony. Dlaczego?

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Salah już miał przechodzić do Besiktasu. Oto, czego zażądał jego agent. "Nie do przyjęcia"

Z wyjaśnieniami ruszyły już tureckie media. Tamtejszy portal milliyet.com.tr ujawnił, że strona Salaha zażyczyła sobie dwuletniego kontraktu z pensją wynoszącą ok. 12 mln euro rocznie. Besiktas rzeczywiście miał zaakceptować warunki, ale na drodze do podpisania umowy stanął agent piłkarza - Ramy Abbas. Miał on domagać się bowiem prowizji rzędu 35 proc. całkowitego wynagrodzenia zawodnika (8,4 mln euro). A to było już za wiele.

Zdaniem wspomnianego źródło warunek ten całkowicie "zszokował" przedstawicieli klubu. - Prezydent Serdal Adali, który osobiście prowadzi negocjacje transferowe, jednoznacznie odrzucił żądania agenta Ramy'ego Abbasa, stwierdzając, że są one nie do przyjęcia - czytamy.

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Salah wciąż blisko Turcji. Media: Będzie kolejne spotkanie

Zdaniem tureckich mediów tak wygórowane oczekiwania agenta pojawiły się dopiero wówczas, gdy o zawartym porozumieniu poinformowali dziennikarze. Być może dlatego Besiktas zamieścił niedawno dość nerwowe oświadczenie, w którym zaatakował Yagiza Sabuncuoglu, twierdząc, że jego informacje dotyczące: "rzekomych warunków omawianych transferów są całkowicie zmyślone".

Transfer wciąż nie doszedł zatem do skutku. Adali chciałby, żeby Abbas obniżył swoje oczekiwania do 15 proc. prowizji (3,6 mln euro w dwa lata). Wówczas nic nie będzie stało na przeszkodzie, by podpisać umowę. Milliyet.com.tr poinformowało również, że prezes Besiktasu planuje osobiste spotkanie z Mohamedem Salahem i jego agentem w ciągu jednego-dwóch dni, by sprawę ostatecznie wyjaśnić i dopełnić wszelkich formalności.