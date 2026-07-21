Antybohater finału MŚ przerwał ciszę. "Istnieje coś ważniejszego niż wynik"

Piłkarze reprezentacji Argentyny przegrali w finale mistrzostw świata z Hiszpanią 0:1 po bramce Ferrana Torresa w 106. minucie spotkania. "Albicelestes" w całym meczu pokazali się z bardzo słabej strony, a czerwona kartka, jaką ujrzał w 93. minucie Enzo Fernandez tylko spotęgowała ich słabość tego dnia.

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Dramat Argentyńczyków i fatalne zachowanie

Porażka w meczu decydującym o mistrzostwie tak zabolała piłkarzy z Ameryki Południowej, że ci doprowadzili do starć na murawie z hiszpańskimi zawodnikami oraz ich sztabem. Efektem tych skandalicznych zachowań będzie śledztwo FIFA, które ma docelowo wykazać winnych oraz stosownie ich ukarać.

Podopieczni Lionela Scaloniego długo dochodzili do siebie po wydarzeniach w Nowym Jorku. Część z nich nie okazała szacunku rywalom podczas ceremonii wręczenia medali. Do felernego spotkania odniósł się także sam Fernandez, zamieszczając emocjonalny wpis na "Instagramie". 25-latek przeszedł w ostatnich dwóch spotkaniach na MŚ prawdziwą drogę z nieba do piekła. W półfinale z Anglią dał remis swojej drużynie w 85. minucie spotkania, zaś w finale z Hiszpanią przedwcześnie opuścił murawę po czerwonej kartce.

Emocjonalny wpis Enzo Fernandeza

"Z upływem czasu zaczynasz rozumieć, że istnieje coś znacznie ważniejszego niż sam wynik. Od lat ta drużyna jest wzorem do naśladowania. Pokazuje, że rywalizacja to nie tylko wygrywanie, ale także dawanie z siebie wszystkiego dla koszulki i nigdy się nie poddawanie, bycie częścią tej drużyny, która zawsze stawiała czoła wyzwaniom, walczyła z pełnym zaangażowaniem i broniła tych barw z dumą, pokorą i oddaniem. Chciałbym podziękować wszystkim argentyńskim kibicom. Dziękuję za to, że zawsze jesteście z nami, że towarzyszycie nam w każdym meczu, za serdeczność, bezwarunkowe wsparcie i za to, że sprawiacie, że czujemy się jak u siebie w każdym miejscu na świecie. Noszenie koszulki mojego kraju to największy zaszczyt w mojej karierze i będę nadal dawał z siebie wszystko za każdym razem, gdy będę miał okazję jej bronić" - czytamy we wpisie piłkarza występującego na co dzień w Chelsea Londyn.

W sekcji komentarzy przodują słowa wsparcia kierowane pod adresem zawodnika. To wszystko nawet pomimo tego, że znacząco osłabił reprezentację "Albicelestes" w najważniejszym meczu ostatniego czterolecia.

Enzo Fernandez był członkiem argentyńskiej drużyny podczas mundialu w Katarze w 2022 roku, gdzie wywalczył złoty medal. Po zakończeniu MŚ w USA, Kanadzie oraz Meksyku jego reprezentacyjny licznik wskazuje 49 rozegranych spotkań oraz osiem zdobytych bramek. Prócz mistrzostwa i wicemistrzostwa świata 25-latek ma na swoim koncie triumf w Copa America.