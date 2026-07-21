Tak FIFA wyróżniła Lewandowskiego. Tylko sześć osób na świecie ma taką możliwość

Robert Lewandowski odlicza dni do debiutu w barwach Chicago Fire. Ten miał nastąpić już w ubiegłym tygodniu, jednak kłęby dymu, które dotarły do Wietrznego Miasta z walczącej z pożarami Kanady, pokrzyżowały pierwotne plany. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października, a Polak zyskał trochę wolnego przed wejściem w treningi przygotowujące go do starcia z Interem Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski w gronie uprzywilejowanych. Tylko sześć osób na świecie ma taką możliwość

A skoro "Lewy" już jest w Stanach Zjednoczonych, to żal byłoby nie skorzystać z okazji i nie wybrać się na finał mistrzostw świata do New Jersey. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się w loży VIP, skąd obserwował mecz Hiszpanii z Argentyną (1:0), kibicując kadrze Luisa de la Fuente. Nagranie, zarejestrowane przez kamery po golu jego kolegi, Ferrana Torresa, wyraźnie pokazało, jak Lewandowski ucieszył się z tego trafienia.

Co jednak jest istotne, Lewandowski nie musi martwić się możliwością pobytu na takich meczach już do końca życia. Piłkarz wyjawił, co go do tego uprawnia w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Jak się okazuje, takich osób jest zaledwie sześć na całym świecie.

- Jako zwycięzca nagrody FIFA The Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - powiedział 37-latek.

Plebiscyt FIFA The Best organizowany jest od 2018 roku. W tym czasie dwie statuetki trafiły do rąk Lewandowskiego. Oprócz niego uprzywilejowani są Lionel Messi, który wygrywał trzykrotnie, Cristiano Ronaldo (dwa razy), Luka Modrić, Vinicius Junior i Ousmane Dembele.

Kolejne nazwisko na tej liście może pojawić się w grudniu tego roku. Wśród faworytów do zgarnięcia nagrody można upatrywać Lamine'a Yamala, Harry'ego Kane'a, Lionela Messiego, Kyliana Mbappe czy Michaela Olise. Na kogo tym razem postawi FIFA?

Zobacz też: "To było rekordowe okienko w historii Lecha". Rząsa ujawnił, ile wydali