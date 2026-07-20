Barcelona walczy o bohatera narodowego Hiszpanii

Ferran Torres w trakcie sezonu klubowego był chwalony, a później krytykowany za brak skuteczności. Podczas tegorocznego mundialu również był krytykowany, ale w najważniejszym momencie - dał swojej reprezentacji najważniejszego gola w finale mistrzostw świata i stał się prawdziwym bohaterem. To jego trafienie ze 106. minuty pozwoliło Hiszpanii cieszyć się z drugiego w historii mistrzostwa świata i pierwszego od szesnastu lat.

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Media: PSG interesuje się Ferranem Torresem

Niedawno pojawiły się informacje, iż Ferran Torres miał wyrazić zgodę na transfer do PSG. "Sam piłkarz chce tej zmiany. Przedłużenie jego kontraktu z FC Barceloną wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobne, podczas gdy Barça uzgodniła podpisanie kontraktu z Karimem Adeyemim" - poinformował dziennikarz Luca Bendoni.

Przed nadchodzącym sezonem FC Barcelona sprowadziła Anthony'ego Gordona i mówi się, że dopina transfer z Karimem Adeyemim. W ostatnim sezonie Torres głównie grał jako napastnik, co pozwoliło mu rozegrać 49 oficjalnych spotkań, w których trafił 21 bramek oraz zanotował trzy asysty.

Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Ferranem. Są pewne komplikacje

Teraz kataloński "Sport" donosi, że FC Barcelona chce przedłużyć z nim kontrakt. Niedawno mówiło się, że odnowienie umowy jest mało prawdopodobne, ale sytuacja się zmieniła.

"Barca już pracuje nad zatrzymaniem zawodnika i ma nadzieję przekonać go poprzez propozycję odnowienia kontraktu. Ferran jest bardzo ważnym zawodnikiem w szatni i będzie musiał zdecydować o swojej przyszłości, mając do wyboru obie opcje. Jeśli osiągnie porozumienie z Paryżanami, Barca wie, że bardzo trudno będzie go zatrzymać, ponieważ został mu tylko rok kontraktu" - czytamy.

Jednak są pewne problemy - jego przedłużenie kontraktu zostało wstrzymane i nie może zostać sfinalizowane do września z powodu ograniczeń dot. limitów płac. A ponadto klub jasno zadeklarował, że Julian Alvarez jest celem nr jeden do wzmocnienia linii ataku.

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"Strategia Barcy polega na przekonaniu napastnika nowym kontraktem, choć przedłużenie miałoby obowiązywać dopiero we wrześniu z powodu problemów z limitem płac. To niedogodność, ale nie przeszkoda nie do pokonania. Dla Barcy ważne jest teraz jego zachowanie, ponieważ odejście Lewandowskiego czyni go jedynym wyraźnym środkowym napastnikiem w składzie. Jeśli odejdzie, klub powinien iść na rynek po kolejną '9' oprócz operacji Juliána Álvareza. Wszystko jest teraz w rękach samego Ferrana, a scena otwiera się dla wielkiego bohatera hiszpańskiej reprezentacji" - zakończono.