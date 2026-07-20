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Barcelona walczy o bohatera narodowego Hiszpanii

Ferran Torres jest bohaterem narodowym Hiszpanii. To jego gol z Argentyną pozwolił im sięgnąć po upragnione mistrzostwo świata. Ostatnio pojawiały się informacje, że zawodnik może odejść do PSG. Jednak według najnowszych doniesień, Barcelona nie zamierza go odpuścić.
Ferran Torres
Fot. REUTERS/Hannah Mckay

Ferran Torres w trakcie sezonu klubowego był chwalony, a później krytykowany za brak skuteczności. Podczas tegorocznego mundialu również był krytykowany, ale w najważniejszym momencie - dał swojej reprezentacji najważniejszego gola w finale mistrzostw świata i stał się prawdziwym bohaterem. To jego trafienie ze 106. minuty pozwoliło Hiszpanii cieszyć się z drugiego w historii mistrzostwa świata i pierwszego od szesnastu lat.

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Media: PSG interesuje się Ferranem Torresem

Niedawno pojawiły się informacje, iż Ferran Torres miał wyrazić zgodę na transfer do PSG. "Sam piłkarz chce tej zmiany. Przedłużenie jego kontraktu z FC Barceloną wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobne, podczas gdy Barça uzgodniła podpisanie kontraktu z Karimem Adeyemim" - poinformował dziennikarz Luca Bendoni.

Przed nadchodzącym sezonem FC Barcelona sprowadziła Anthony'ego Gordona i mówi się, że dopina transfer z Karimem Adeyemim. W ostatnim sezonie Torres głównie grał jako napastnik, co pozwoliło mu rozegrać 49 oficjalnych spotkań, w których trafił 21 bramek oraz zanotował trzy asysty.

Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Ferranem. Są pewne komplikacje

Teraz kataloński "Sport" donosi, że FC Barcelona chce przedłużyć z nim kontrakt. Niedawno mówiło się, że odnowienie umowy jest mało prawdopodobne, ale sytuacja się zmieniła.

"Barca już pracuje nad zatrzymaniem zawodnika i ma nadzieję przekonać go poprzez propozycję odnowienia kontraktu. Ferran jest bardzo ważnym zawodnikiem w szatni i będzie musiał zdecydować o swojej przyszłości, mając do wyboru obie opcje. Jeśli osiągnie porozumienie z Paryżanami, Barca wie, że bardzo trudno będzie go zatrzymać, ponieważ został mu tylko rok kontraktu" - czytamy.

Jednak są pewne problemy - jego przedłużenie kontraktu zostało wstrzymane i nie może zostać sfinalizowane do września z powodu ograniczeń dot. limitów płac. A ponadto klub jasno zadeklarował, że Julian Alvarez jest celem nr jeden do wzmocnienia linii ataku.

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"Strategia Barcy polega na przekonaniu napastnika nowym kontraktem, choć przedłużenie miałoby obowiązywać dopiero we wrześniu z powodu problemów z limitem płac. To niedogodność, ale nie przeszkoda nie do pokonania. Dla Barcy ważne jest teraz jego zachowanie, ponieważ odejście Lewandowskiego czyni go jedynym wyraźnym środkowym napastnikiem w składzie. Jeśli odejdzie, klub powinien iść na rynek po kolejną '9' oprócz operacji Juliána Álvareza. Wszystko jest teraz w rękach samego Ferrana, a scena otwiera się dla wielkiego bohatera hiszpańskiej reprezentacji" - zakończono.

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