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Wylosowali! Lech i Górnik poznali potencjalnych rywali w III rundzie el. LM

Lech Poznań i Górnik Zabrze jeszcze nie zaczęły grać w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a już poznały potencjalnych przeciwników w kolejnej rundzie eliminacyjnej. W przypadku Lecha jest ciekawie, bo może dojść do spotkania z byłym piłkarzem lub z niedawnym rywalem. Natomiast Górnik może mówić o pewnym szczęściu.
Lech Poznań
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Lech Poznań i Górnik Zabrze w tym tygodniu rozpoczną rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów, od wyjazdowych meczów odpowiednio z Aarhus oraz Fenerbahce. Nim polskie drużyny wybiegły na boisko, poznały potencjalnych rywali w kolejnej fazie kwalifikacyjnej.

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Lech Poznań i Górnik Zabrze poznały potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów

Korzystniejszą sytuację w losowaniu mieli Poznanianie, a to ze względu na rozstawienie. Przez to w trzeciej rundzie nie mieli teoretycznie wymagających rywali - w puli był m.in. zwycięzca "polskiej" pary między Sabah Baku (Tymoteusz Puchacz, były gracz Lecha) i KuPS (Piotr Parzyszek), z którym to zespołem Lech grał niedawno w 1/16 Ligi Konferencji (2:0 i 1:0). Ostatecznie los połączył mistrzów Polski właśnie ze zwycięzcą wspomnianej, azersko-fińskiej pary!

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Górnik ma o tyle dobrze, że w razie sensacyjnego wyeliminowania Fenerbahce "przejmuje" jego rozstawienie w trzeciej rundzie LM. Mimo to potencjalni rywale wyglądali bardzo solidnie: Royale Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, NEC Nijmegen oraz lepszy z pary Sturm Graz - Heart of Midlothian. Padło na austriacko - szkocką parę, co wydaje się niezłym losowaniem. Przypomnijmy, że Sturm był jednym z dwóch potencjalnych rywali Górnika w drugiej rundzie el. LM.

Potencjalni rywale Lecha Poznań i Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (z lewej gospodarz pierwszego meczu)

  • Aarhus / Lech Poznań - Sabah Baku / KuPS
  • Górnik Zabrze / Fenerbahce - Sturm Graz / Heart of Midlothian

Pozostałe pary trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów  

Ścieżka mistrzowska

  • Vikingur Reyjkavik / Hapoel Beer Szewa - Larne / Crvena zvezda
  • Ararat-Armenia / Shamrock Rovers - KF Egnatia / NK Celje
  • Lewski Sofia / Universitatea Craiova - Omonia Nikozja / Kajrat Ałmaty
  • Mjallby / Lincoln Red Imps - Iberia Tbilisi / Slovan Bratysława
  • FC Thun / Dinamo Zagrzeb - KI Klaksvik - Żalgiris Kowno

Ścieżka ligowa

  • Royal Union Saint-Gilloise - FK Bodo/Glimt
  • Olympiakos Pireus - NEC Nijmegen
  • Sparta Praga - Olympique Lyon

Lech Poznań i Górnik Zabrze jeszcze w poniedziałek po godz. 13:00 poznają potencjalnych rywali w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Polskie kluby pucharowe zmagania rozpoczną we wtorek 21 lipca - Poznanianie o godz. 19:00 zagrają w Danii, z kolei Zabrzanie o godz. 20:00 czasu polskiego rozpoczną mecz w Stambule - relacje na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Mecze trzeciej rundy el. LM odbędą się w dniach 4/5 i 11/12 sierpnia.

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