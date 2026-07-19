Przełom ws. Alvareza? Laporta przedstawił mocne argumenty

"Hansi Flick miał poinformować zarząd FC Barcelony, iż jego wymarzonym napastnikiem jest Julian Alvarez. Jest co do niego tak przekonany, że aktualnie niespecjalnie interesują go jakiekolwiek inne opcje" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl, powołując się na informacje hiszpańskich mediów. Katalończycy złożyli już nawet ofertę Atletico Madryt, ale obecny pracodawca Argentyńczyka pozostaje nieugięty. Wrażenia na działaczach ze stolicy Hiszpanii nie robi nawet to, że sam piłkarz chciałby zmienić otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Studio Mundialowe

- Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Atletico to idealne miejsce na świecie dla Juliana i że Julian jest idealnym środkowym napastnikiem dla Atletico Madryt. Chcemy go zatrzymać. Nie chcemy go sprzedawać. Nie przyjęliśmy oferty 100 milionów euro i nie przyjmiemy oferty 150 milionów, ani nawet 200 milionów euro - zapewniał dyrektor Atletico, Miguel Angel Gil Marin.

Joan Laporta nie gryzł się w język. "Znam wiele takich sytuacji"

Tematem transferu Alvareza do Barcelony, a także słownych przepychanek klubów, żyje cała Hiszpania. I w sobotę kibicom zaserwowano kolejny odcinek. Pozostaje im usiąść i wziąć popcorn. Tym razem contentu dostarczył Joan Laporta. Choć stwierdził, że szanuje zdanie Gil Marina, to jednak nie omieszkał wbić mu szpilki. - Znam tak wiele sytuacji, kiedy to mówiono, że piłkarz nigdy nie przejdzie do Barcelony, a on ostatecznie tam trafił... - zaczął prezes katalońskiego klubu, cytowany przez "Mundo Deportivo".

To nie był jedyny pstryczek w nos dyrektora. Za chwilę wymierzył kolejny, mocniejszy. - Kiedy zawodnik deklaruje, że chce rozpocząć przygodę w innej drużynie, postawa Barcelony jako klubu jest taka, że ułatwiamy mu to. Duży klub nie może sobie pozwolić na niezadowolenie piłkarzy - podkreślił.

Zobacz też: Dopiero co trafił do drużyny z Ligi Mistrzów. Kontuzja 19-letniego Polaka.

Laporta postawił ultimatum

Widać, że Laporta chwyta się już różnych sztuczek, by dopiąć swego i spełnić marzenie Flicka. - Złożyliśmy Atletico ofertę. Jest na stole, ale nie jest ona nieograniczona czasowo - zaznaczył prezes Barcelony i postawił ultimatum rywalom. - Damy im rozsądny termin, do końca tego miesiąca - wypalił.

Jak na razie Alvarez pozostaje zawodnikiem Atletico, a już w niedzielę, 19 lipca, powalczy o drugi w karierze tytuł mistrza świata. Na tym obecnie koncentrują się jego myśli. Wraz z Argentyną dotarł do wielkiego finału, a tam ich rywalem będzie Hiszpania. Początek meczu o godzinie 21:00 czasu polskiego. Alvarez ma na koncie jedno trafienie w tym turnieju. Czy dopisze kolejne?