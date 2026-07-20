Leo Messi w starciu z Egiptem i jego ważny gol pod poprzeczkę w 1/8 finału? Może trafienie zza pola karnego Erlinga Haalanda w starciu z Brazylią? Trzeba też docenić bramkę z ostrego konta jego kolegi, Andreasa Schjelderupa w konfrontacji z Anglią. Zachwycił też Kylian Mbappe w ćwierćfinale z Marokiem, swym podkręconym strzałem zza pola karnego i Enzo Fernandez w półfinałowym starciu Argentyny z Anglikami, otwierając Albicelestes drogę do finału. Ale nic z tych rzeczy. Do pięciu najpiękniejszych goli mundialu wybraliśmy trafienia tych, których nazwiska mówią mniej. Uroda ich bramek absolutnie zachwycała, a czasem też znacząca była ich ranga.

REKLAMA

Gol numer 5: Wilson Isidor (Haiti)

Na piątym miejscu umieściliśmy Wilsona Isidora, byłego gracza młodzieżowych reprezentacji Francji, który dorosłą karierę związał z reprezentacją Haiti. Ten, kto ogląda mecze Sunderlandu, to nazwisko może kojarzyć, choć Isidor zbyt wielu goli nie strzela. Na mundialu znalazł się jednak na ustach kibiców. Napastnik Haiti w 43. minucie meczu fazy grupowej z Marokiem otrzymał piłkę przed polem karnym i potężnym strzałem w górny róg dał swojej drużynie zaskakujące prowadzenie 2:1. Maroko zdołało odwrócić losy spotkania i wygrało 4:2, jednak gol Isidora stał się symbolem odważnego występu Haitańczyków. Była to dla nich pierwsza mundialowa impreza od 1974 roku, a dwie bramki zdobyte przeciwko jednej z czołowych reprezentacji świata pozwoliły im pożegnać się z turniejem z podniesioną głową, jeśli chodzi o kunszt strzelecki.

Gol numer 4: Pape Gueye (Senegal)

Pokaz techniki, precyzji i siły uderzenia zaprezentował również Pape Gueye w spotkaniu Senegalu z Irakiem. Wprowadzony z ławki pomocnik dwukrotnie trafił do siatki, a szczególne wrażenie zrobiło jego potężne uderzenie z dystansu na 3:0. Senegal zwyciężył aż 5:0 i dzięki poprawieniu bilansu bramkowego ostatecznie awansował do 1/16 finału. Było to pierwsze zwycięstwo Lwów Terangi w turnieju po wcześniejszych porażkach z Francją i Norwegią, a w fazie pucharowej Senegal był o krok od wyeliminowania Belgii.

Gol numer 3: Kerim Alajbegović (Bośnia i Hercegowina)

Jednym z największych odkryć mistrzostw został Kerim Alajbegović. Zaledwie 18-letni reprezentant Bośni i Hercegowiny zdobył pierwszą bramkę w meczu z Katarem efektownym strzałem w 29. minucie. Piłkarz odważną akcję minął dwóch rywali, w tym ominął też kolegę z drużyny, który nieco wszedł mu w tor biegu i zakończył drybling pięknym strzałem z dwudziestu paru metrów. Bośniacy wygrali 3:1, zajęli trzecie miejsce w grupie i zachowali wówczas szansę na pierwszy w historii awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Gol numer 2: Julian Alvarez (Argentyna)

Na drugim miejscu piłkarz najbardziej znany w zestawieniu, napastnik Atletico Madryt Julian Alvarez. Kiedy ćwierćfinał Argentyny ze Szwajcarią zmierzał już w stronę rzutów karnych, Alvarez popisał się jednym z najważniejszych i najpiękniejszych trafień mundialu. W 112. minucie Argentyńczyk otrzymał piłkę około 20 metrów od bramki, z lewej strony pola karnego, i bez dłuższego namysłu uderzył prawą nogą. Piłka nabrała rotacji, ominęła Gregora Kobela i zdjęła pajęczynę ze spojenia słupka i poprzeczki. Gol dał Argentynie prowadzenie 2:1 i przełamał opór Szwajcarów, którzy mimo gry w dziesiątkę długo skutecznie się bronili. Chwilę później wynik na 3:1 ustalił Lautaro Martinez.

Gol numer 1: Sidny Lopes Cabral (Republika Zielonego Przylądka)

Na pierwszym miejscu trudno nie umieścić trafienia Sidny’ego Lopesa Cabrala ze spotkania Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną w 1/16 finału. W 103. minucie 23-letni zawodnik Trabzonsporu minął zwodem Alexisa Mac Allistera, zszedł z lewej strony do środka i precyzyjnym uderzeniem posłał piłkę w dalsze okienko. Gol oznaczał wyrównanie na 2:2 i dał afrykańskiemu debiutantowi nadzieję na wyeliminowanie obrońców tytułu. Argentyna ostatecznie zwyciężyła po dogrywce 3:2, ale bramka Cabrala została wybrana przez kibiców najlepszym trafieniem pierwszej rundy fazy pucharowej. Dla nas to równe dobrze może być gol turnieju, który w miły sposób zapisał w pamięci ekipę z państwa dwukrotnie mniejszego niż województwo opolskie.

Która bramka z opisanych powyżej podobała Wam się najbardziej? A może wśród najpiękniejszych goli mistrzostw świata powinien znaleźć się inny, którego nie uwzględniliśmy? Czekamy na Wasze głosy w komentarzach.