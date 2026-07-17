FC Barcelona potwierdza. Oto z kim zagra

Ponad miesiąc dzieli nas od startu rozgrywek La Ligi. FC Barcelona, która bronić będzie tytułu w pierwszym meczu zmierzy się 23 sierpnia (godz. 21.30) na wyjeździe z Elche. Mistrzowie Hiszpanii po raz pierwszy przed własną publicznością zagrają cztery dni później (27 sierpnia, godz. 21) - z Athletic Bilbao.

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FC Barcelona potwierdza. Zagra w nietypowym turnieju

FC Barcelona wznowiła przygotowania do sezonu 26/27 w poniedziałek, 13 lipca. Piłkarze rozpoczęli od standardowych testów medycznych i wydolnościowych w ośrodku Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pierwszy sparing zespół prowadzony przez niemieckiego trenera Hansiego Flicka zagra 24 lipca z hiszpańskim zespołem - Club Esportiu Europa. Tydzień później FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z angielskim Birmingham.

Teraz FC Barcelona ogłosiła, że weźmie udział w międzynarodowym turnieju. Będzie to pierwsza edycja międzynarodowego turnieju Friuli Venezia Giulia Cup, który odbędzie się 8 sierpnia na stadionie Bluenergy Stadium w Udine. W imprezie zagrają trzy zespoły gospodarze z Udinese, Nottingham Forest i FC Barcelona.

Mecze zostaną rozegrane w nietypowej formule, bo każdy mecz będzie trwać 45 minut.

"Zawody zostaną rozegrane w nietypowej formule trójmeczu. Odbędą się trzy spotkania, z których każde potrwa 45 minut. Najpierw Udinese zmierzy się z Nottingham Forest (początek o 20:00), następnie FC Barcelona zagra z angielskim klubem, a na zakończenie Blaugrana zmierzy się z gospodarzami. Jeśli którykolwiek z meczów zakończy się remisem, o zwycięstwie zadecydują rzuty karne. Za wygraną w regulaminowym czasie drużyna otrzyma trzy punkty, za zwycięstwo po karnych dwa, natomiast przegrany po serii jedenastek dopisze do swojego dorobku jeden punkt" - pisze FCBarca.com.

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Jedni piłkarze Barcelony już trenują, a inni walczą jeszcze na mistrzostwach świata 2026. Szansę na złoto ma aż ośmiu piłkarzy Barcelony, grających w reprezentacji Hiszpanii. Są to: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo oraz Ferran Torres.

Hiszpania w finale MŚ 2026 zmierzy się z Argentyną, w barwach której nie ma żadnego piłkarza FC Barcelony. Początek meczu w niedzielę, 19 lipca o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.