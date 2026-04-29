Historyczna dyskwalifikacja w Hiszpanii!

Przypomnijmy, co się wydarzyło. W meczu derbowym Huesca - Real Zaragoza - bardzo ważnym ze względu na walkę o utrzymanie w LaLiga2 - bramkarz zespołu gości najpierw odepchnął, a następnie uderzył pięścią obrońcę Hueski. To oczywiście doprowadziło do gigantycznego chaosu i przepychanki pomiędzy zawodnikami obu drużyn. Ostatecznie w tym meczu zostały pokazane trzy czerwone kartki.

Surowe konsekwencje. Aż 13 meczów zawieszenia

Od początku było jasne, że na czerwonych kartkach się nie skończy. Komisja Dyscyplinarna nie miała litości dla Andrady, który za swoje zachowanie został ukarany 13 meczami zawieszenia! "Marca" nazywa to historyczną karą.

Komisja w swojej decyzji podkreśliła brutalność ataku oraz działanie z premedytacją. Zauważono też, że golkipera do szatni musiały odprowadzić państwowe służby.

"W świetle powyższego, Komisja zdecydowała o ukaraniu Estebana Maximiliano Andrady karą jednego meczu zawieszenia za otrzymanie dwóch żółtych kartek w meczu oraz karą 12 meczów zawieszenia za popełnienie aktu agresji, zgodnie z artykułem 103.1 Regulaminu Dyscyplinarnego RFEF" - czytamy.

Ukarani zostali też dwaj inni zawodnicy, którzy otrzymali w tym meczu czerwoną kartkę. Bramkarz Hueski - Dani Jimenez - szukał rewanżu, więc otrzymał zawieszenie na cztery kolejne mecze. Dani Tasende z Realu Zaragoza został zawieszony na dwa spotkania.

Esteban Andrada już w tym sezonie nie zagra w barwach Realu Zaragoza i wydaje się, że nie będzie kontynuował kariery w tym klubie. Najpewniej nie pomogą mu nawet przeprosiny. 35-letni golkiper jest tylko wypożyczony z meksykańskiego Monterrey. To był jego pierwszy sezon na europejskich boiskach. Łącznie rozegrał 27 meczów w LaLiga2, w których stracił 35 bramek.