Zmiana decyzji przed meczem Legia - Widzew. Jest oficjalny komunikat

Legia Warszawa przegrała ostatni mecz z Lechem Poznań aż 0:4. Wpływ na taki, a nie inny przebieg spotkania miała też decyzja sędziego Piotra Lasyka z pierwszej połowy, który po analizie VAR zdecydował się pokazać czerwoną kartkę. Komisja Ligi uznała, że była to błędna decyzja. Kartka została anulowana i Augustyniak będzie do dyspozycji Marka Papszuna.
Rafał Augustyniak i Leo Bengtsson
"W sytuacji, gdy elementy podjętej decyzji dotyczą subiektywnej oceny natury faulu (czy jeszcze faul jest nierozważny, czy już poważny), to pierwotna decyzja sędziego nie zostanie zmieniona, dopóki nie nastąpi 'jednoznaczny i oczywisty błąd'. Z tego powodu pierwotna decyzja sędziego z boiska powinna być zaakceptowana przez sędziego VAR i nie traktowana jako podlegająca wideoweryfikacji" - tak brzmiała analiza Kolegium Sędziów, dotycząca decyzji, którą podjął Piotr Lasyk w meczu Lech - Legia. Taka interpretacja tych wydarzeń oznaczała, że Legia mogła liczyć na to, że kara dla Augustyniaka zostanie zniesiona.

Komisja Ligi zmienia decyzję! Augustyniak może grać

I tak się stało. Na oficjalnej stronie Ekstraklasy pojawiła się decyzja Komisji Ligi, która zdecydowała o anulowaniu czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka.

"Komisja Ligi po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, postanowiła uwzględnić protest złożony przez Legię Warszawa w sprawie czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka w spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa" - czytamy.

"Kolegium Sędziów PZPN uznało decyzję o wykluczeniu zawodnika Rafała Augustyniaka za rażący błąd, stwierdzając iż pierwotna decyzja sędziego z boiska powinna być zaakceptowana przez sędziego VAR i nie traktowana jako podlegająca wideoweryfikacji. W związku z wiążącym stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę. Konsekwencją błędu sędziowskiego jest także to, że w rejestrze napomnień z tego meczu nie będzie figurować żadna kartka dla Rafała Augustyniaka, gdyż regulamin dyscyplinarny PZPN nie przyznaje organom dyscyplinarnym ingerencji w decyzje sędziowskie poprzez możliwość zamiany czerwonej kartki na żółtą" - dodano.

To oznacza, że Marek Papszun może bez żadnych przeszkód korzystać z usług Rafała Augustyniaka w końcówce sezonu. Piłkarz Legii będzie mógł wystąpić w piątkowym meczu z Widzewem Łódź. To spotkanie, które będzie decydujące w walce o ligowy byt. Zwycięzca znacząco poprawi swoją sytuację. Przegrany znajdzie się w strefie spadkowej na trzy kolejki przed końcem sezonu.

Mecz Legia - Widzew rozpocznie się w piątek 1 maja o godzinie 20:30.

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!
