"W sytuacji, gdy elementy podjętej decyzji dotyczą subiektywnej oceny natury faulu (czy jeszcze faul jest nierozważny, czy już poważny), to pierwotna decyzja sędziego nie zostanie zmieniona, dopóki nie nastąpi 'jednoznaczny i oczywisty błąd'. Z tego powodu pierwotna decyzja sędziego z boiska powinna być zaakceptowana przez sędziego VAR i nie traktowana jako podlegająca wideoweryfikacji" - tak brzmiała analiza Kolegium Sędziów, dotycząca decyzji, którą podjął Piotr Lasyk w meczu Lech - Legia. Taka interpretacja tych wydarzeń oznaczała, że Legia mogła liczyć na to, że kara dla Augustyniaka zostanie zniesiona.

Komisja Ligi zmienia decyzję! Augustyniak może grać

I tak się stało. Na oficjalnej stronie Ekstraklasy pojawiła się decyzja Komisji Ligi, która zdecydowała o anulowaniu czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka.

"Komisja Ligi po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, postanowiła uwzględnić protest złożony przez Legię Warszawa w sprawie czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka w spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa" - czytamy.

"Kolegium Sędziów PZPN uznało decyzję o wykluczeniu zawodnika Rafała Augustyniaka za rażący błąd, stwierdzając iż pierwotna decyzja sędziego z boiska powinna być zaakceptowana przez sędziego VAR i nie traktowana jako podlegająca wideoweryfikacji. W związku z wiążącym stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę. Konsekwencją błędu sędziowskiego jest także to, że w rejestrze napomnień z tego meczu nie będzie figurować żadna kartka dla Rafała Augustyniaka, gdyż regulamin dyscyplinarny PZPN nie przyznaje organom dyscyplinarnym ingerencji w decyzje sędziowskie poprzez możliwość zamiany czerwonej kartki na żółtą" - dodano.

To oznacza, że Marek Papszun może bez żadnych przeszkód korzystać z usług Rafała Augustyniaka w końcówce sezonu. Piłkarz Legii będzie mógł wystąpić w piątkowym meczu z Widzewem Łódź. To spotkanie, które będzie decydujące w walce o ligowy byt. Zwycięzca znacząco poprawi swoją sytuację. Przegrany znajdzie się w strefie spadkowej na trzy kolejki przed końcem sezonu.

Mecz Legia - Widzew rozpocznie się w piątek 1 maja o godzinie 20:30.