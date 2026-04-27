Wywołał skandal po uderzeniu rywala na boisku. Oto co zrobi z nim klub

Wydarzeń, które rozegrają się na murawie w Huesce w 98. minucie, nie mógł się nikt spodziewać. Rozwój wydarzeń, podczas których bramkarz gości Esteban Andrada brutalnie potraktował pięścią Jorge Pulido przekroczył wszelkie pojęcie i nie miał nic wspólnego ze wzajemnym szacunkiem między piłkarzami.

Zobacz wideo Wzruszający gest Władimira Semirunnija na streamie Łatwoganga. "Nie mam kasy, ale chcę dać coś wartościowego"

Szokujące sceny w Huesce

Co znaczy walka o utrzymanie nawet na drugim szczeblu ligi hiszpańskiej, a więc w Segunda Division przekonali się wszyscy ci, którzy oglądali spotkanie pomiędzy Hueską a Saragossą. Dzięki bramce Oscara Sielvy w 65. minucie z rzutu karnego Huesca wygrywała 1:0 w derbach Aragonii, a taki wynik dawał jej awans na 19. miejsce w tabeli i zmniejszał stratę do bezpiecznej pozycji do zaledwie dwóch punktów.

Antybohaterem ostatnich minut spotkania został argentyński golkiper, który najpierw odepchnął Pulido, a po otrzymaniu drugiej żółtej, czyli w efekcie czerwonej kartki zaatakował rywala pięścią, co rozpaliło istną bitwę na murawie. "Bił się każdy z każdym, rozdzielać obie strony musiały służby porządkowe" - pisał na łamach "Sport.pl" Bartosz Naus.

Bramkarz przeprasza, ale to nic nie da

W pomeczowej wypowiedzi 35-letni bramkarz kajał się ze wstydu przed kamerami, przepraszając za swój haniebny czyn. "Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. W całej karierze zostałem wyrzucony z boiska tylko raz, za zagranie ręką za polem karnym. Ta sytuacja była krytyczna, straciłem nad sobą kontrolę. Nie zrobiłbym tego ponownie. Chciałbym przeprosić Jorge Pulido, ponieważ jesteśmy kolegami... Zaakceptuję każdą decyzję władz ligi" - powiedział Argentyńczyk w nagraniu opublikowanym przez klub na portalu "X.com".

Zawieszenie od 10 do 12 meczów. Saragossa pozbędzie się piłkarza?

Według informacji podawanych przez hiszpańskie media golkiperowi grozi zawieszenie od 10 do 12 spotkań. Zważywszy na to, iż jest on wypożyczony z meksykańskiego Monterrey do końca sezonu, jego przygoda z występami w Saragossie właśnie dobiegła końca.

Sprawę skomentował także Marcelo Bee Sellares, prawnik będący specjalistą w prawie sportowym i administracyjnym. W swoim wpisie na "X.com" przyznał, iż Real Saragossa ma rozważyć natychmiastowe rozwiązanie kontraktu z piłkarzem. "Andrada nie będzie już grał w Realu Saragossa. Klub rozważy rozwiązanie kontraktu z ważnych powodów jego niesportowego zachowania" - czytamy.

Koniec końców spotkanie zakończyło się po analizie VAR w wykonaniu arbitra, który zdecydował się pokazać dodatkowe czerwone kartki dwóm zawodnikom. Trzy punkty w tym meczu zostały w Huesce, która w tabeli Segunda Division zajmuje 19. miejsce. Do Cadiz, będącego na 18. pozycji, która jest ostatnim bezpiecznym, by pozostać w lidze, piłkarze José Luisa Oltry tracą dwa punkty. Real Saragossa sklasyfikowany jest na przedostatnim, 21. miejscu. Do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek spotkań.