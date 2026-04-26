Bramkarz pomylił boisko piłkarskie z ringiem. Ależ skandal

Emocje w walce o utrzymanie potrafią być ogromne. Przekonali się dzisiaj o tym wszyscy, którzy oglądali mecz Huesca - Real Zaragoza. Gospodarze przed startem meczu zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli. To miało się dziś zmienić. Dzięki bramce Oscara Sielvy w 65. minucie z rzutu karnego Huesca wygrywała 1:0 w derbach Aragonii, a taki wynik dawał jej awans na 19. miejsce w tabeli i zmniejszał stratę do bezpiecznej pozycji do zaledwie dwóch punktów.

Szokujące sceny w Hiszpanii. To się skończy długim zawieszeniem

Mecz już dobiegał końca, gdy bramkarz drużyny gości - 35-letni Esteban Andrada - po prostu zwariował. Bo nie ma innego wytłumaczenia na to, co wydarzyło się w 98. minucie spotkania. Golkiper po prostu odepchnął zbliżającego się do niego rywala (obrońcę Jorge Pulido). Ten upadł na ziemię. Od razu do protestów ruszyła ławka rezerwowych Hueski, przybiegli też pozostali zawodnicy. Sędzia nie miał wątpliwości i pokazał bramkarzowi żółtą kartkę. Było to drugie jego napomnienie w tym meczu, więc wyleciał z boiska.

Gdyby tak się to skończyło, to byłoby to zachowanie głupie, ale jednak zdarzające się w futbolu. Ale Andrada dopiero się rozkręcał. Gdy Argentyńczyk otrzymał czerwoną kartkę, to wyrwał do przodu, podbiegł do zawodnika, którego wcześniej popchnął i uderzył go pięścią w twarz. Wtedy zaczęła się już zwyczajna jatka. Bił się każdy z każdym, rozdzielać obie strony musiały służby porządkowe.

Gdy sytuacja się uspokoiła, a całą sprawę przeanalizował VAR, to czerwonymi kartkami ukarani zostali jeszcze dwaj piłkarze. Dani Tasende z Realu Zaragoza i bramkarz Hueski Dani Jimenez.

Cała ta sytuacja sprawiła, że mecz dwóch drużyn ze strefy spadkowej La Liga 2 trafił na czołówki portali sportowych w Hiszpanii - sytuacja raczej niecodzienna. "Marca" informuje, że golkiperowi grozi od 10 do 12 meczów zawieszenia.

A za co zostały pokazane kolejne dwie czerwone kartki? Tasende jeszcze przed bijatyką miał kopnąć innego rywala. Za to bramkarz Hueski został ukarany za to, że rzucił się na swojego vis-a-vis i też trafił go w głowę.

Ostatecznie mecz zakończył się w 105. minucie. Huesca wygrała 1:0.