Koszmar w Madrycie dotknął Świątek. Tenisiści mają dość. "Żałosny obrazek"

Tajemniczy wirus, mecze kończone w nocy i puste trybuny - prestiżowy turniej w Madrycie zmienia się w logistyczny koszmar. Gwiazdy, takie jak Iga Świątek i Jannik Sinner, otwarcie krytykują organizatorów, a impreza w stolicy Hiszpanii walczy z wizerunkowym kryzysem i oskarżeniami o przedkładanie zysków nad dobro tenisistów.

W Madrycie trwa turniej kategorii WTA 1000 i ATP 1000 - jeden z najbardziej prestiżowych w całym roku tenisowym. Mimo wysokiej rangi imprezy, nie brakuje kontrowersji wokół jej tegorocznej edycji. Narzekają tenisiści, kibice i sami Hiszpanie.

Główny problem dotyczy tajemniczej choroby, jaka zaatakowała kilku zawodników. Z tego powodu z turnieju wycofali się m.in. Marin Cilić, Ludmiła Samsonowa i Madison Keys. Iga Świątek skreczowała w trzeciej rundzie w starciu z Ann Li, a Coco Gauff przegrała z Lindą Noskovą po tym, jak dwa dni wcześniej na korcie wymiotowała.

Świątek, Gauff czy Keys

Legendarny tenisista Jim Courier na antenie Tennis Channel wyraził przypuszczenie, że kłopoty tenisistów ze zdrowiem spowodowało zepsute krewetkowe tacos. Być może to tylko jedna z przyczyn, bo Gauff reagując na podobne sugestie, stwierdziła, że nie jadła krewetek na terenie turnieju. - Prawdopodobnie jakiś wirus panuje w okolicy kortów i złapałam go od jednej z rywalek w szatni - twierdzi Amerykanka.

Tak czy inaczej, coś uniemożliwiło rywalizację niektórym tenisistom, a ci, którzy pozostali w grze, narzekają m.in. na organizację zawodów. Od lat mecze w Madrycie kończą się często po północy, co skrytykował ostatnio lider rankingu Jannik Sinner. Włoch na pomeczowej konferencji prasowej powiedział, że nie ma nic przeciwko grze o dowolnej porze, ale późniejsze mecze "nie są łatwe dla ciała i umysłu tenisistów".

- Nawet jeśli masz następnie dzień wolny, trudno się pozbierać po meczu zakończonym o 1 w nocy. Po spotkaniu czeka cię jeszcze konferencja prasowa, regeneracja, posiłek. Idziesz spać w hotelu dopiero o 4 lub 5 rano. To psuje cały kolejny dzień - wskazał Sinner.

Jego zdaniem spotkania sesji wieczornej na głównym obiekcie Manolo Santana Stadium zaczynają się po prostu zbyt późno. Zwykle planowane są na tym korcie dwa mecze od godziny 20:00. Podobnie późno zaczyna się sesja wieczorna na korcie centralnym Roland Garros (20:30), ale obejmuje tylko jedno starcie. Z kolei np. w Australian Open mecze wieczorne zaczynają się na centralnym obiekcie od godziny 19.

Granie po nocy

Spotkania zakończone tak późno nie tylko dodatkowo męczą zawodników, ale i bardziej narażają ich na urazy. O tej porze nawet w Hiszpanii bywa chłodniej, a zmęczenie późnym wieczorem narasta. Widać to było po Jelenie Rybakinie, która w poniedziałek kończyła mecz z Anastazją Potapową po północy. Przegrała 6:7, 4:6 po prawie dwóch godzinach walki. Zaczęły grać dopiero o 22:10. Rybakina sprawiała wrażenie nieobecnej, nie przypominała zawodniczki, która w styczniu wygrała Australian Open, a kilka dni temu zawody w Stuttgarcie.

Temat wraca, bo już trzy lata temu Iga Świątek czy Coco Gauff krytykowały terminarz turniejowy w stolicy Hiszpanii. Wskazywały, że kończenie gier po godzinie 1 w nocy nie należy do najłatwiejszych wyzwań. W półfinale w 2023 Iga Świątek z Wieroniką Kudiermietową wyszły na kort dopiero kilka minut przed 23. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie startu sesji wieczornej na godzinę 18 lub 19, ale organizatorzy od lat podkreślają, że z uwagi na naciski nadawców jest to trudne do wprowadzenia.

Cierpią na tym zawodnicy, cierpi także sam turniej, z uwagi na pustki na trybunach. Mecze rozgrywane o bardzo późnej porze, zwłaszcza w środku tygodnia, nie mogą liczyć na komplet publiczności. Trybuny bywają puste, co zauważył jeden z kibiców podczas spotkania Rybakina - Potapowa. "Cała dolna część trybun pusta podczas meczu wiceliderki rankingu. Żałosny obrazek. Ale tego chcą władze w Madrycie, więc tak mają" - napisał na X.

Głos w tej sprawie zabrała także redakcja Punto de Break - najpopularniejszego serwisu o tenisie w Hiszpanii. "Czy logiczne jest planowanie na turnieju w Madrycie dwóch meczów od godziny 20 i kończenie ostatniego w środku nocy? Wielu widzów w telewizji nie mogło obejrzeć w całości meczu Jodar - Fonseca, a publiczność znikała, im bliżej było północy" - wskazała redakcja.

Hiszpańskie media zauważyły przy okazji, że mecze rozgrywane tak późno to kłopot nie tylko dla kibiców i tenisistów. Przedstawiciele mediów, ochroniarze, pracownicy restauracji, osoby pracujące bezpośrednio na korcie - dla nich wszystkich oznacza to konieczność pójścia spać w środku nocy. Obecne przepisy WTA i ATP zakładają, że żaden pojedynek nie może rozpocząć się po godzinie 23. Organizatorzy w Madrycie balansują na tej granicy.

Przywileje gospodarzy?

Hiszpanie mają także żal do organizatorów o zasady przyznawania "dzikich kart". Zwykle na taki przywilej w danej imprezie mogą liczyć przede wszystkim reprezentanci kraju, w którym odbywa się turniej. A np. w Rzymie od lat wszystkie "dzikie karty" otrzymują Włosi. Inaczej podchodzi do tego Madryt, który często rozdaje takie uprawnienia zawodniczkom z wielkimi nazwiskami (w tym roku Wenus Williams, w przeszłości Emma Raducanu, Simona Halep czy Karolina Wozniacki) lub reprezentantkom innych krajów. Tym razem turniejowe "przepustki" powędrowały m.in. do Czeszki Laury Samson, Kolumbijki Emiliany Arango czy Amerykanki Robin Montgomery.

W przeszłości w Madrycie nie brakowało także kontrowersji na tle finansowym. Obecnie nagrody w turnieju kobiecym i męskim są równe, mistrzyni i mistrz w singlu zarobią po 1 007 165 dolarów. Jeszcze pięć lat temu Simona Halep za zwycięstwo otrzymała 205 190 euro - o 10 euro mniej niż Novak Djoković, który triumfował wśród singlistów. Krytykowano wtedy organizatorów, że za wszelką cenę chcą wskazać zawodniczkom miejsce w szeregu.

Organizatorzy zdają się zapominać, że tenis to nie tylko słupki oglądalności w azjatyckich czy amerykańskich stacjach telewizyjnych, ale przede wszystkim "żywy organizm" – zawodnicy, którzy potrzebują regeneracji oraz lokalna społeczność, która chce uczestniczyć w święcie sportu w ludzkich godzinach. Ignorowanie głosów takich liderów jak Jannik Sinner czy Iga Świątek to ryzykowna gra, która w dłuższej perspektywie może odbić się na prestiżu imprezy i zniechęcić gwiazdy do udziału w rywalizacji.