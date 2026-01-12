W meczu z Realem bramkę dla Barcelony na 2:1 zdobył Robert Lewandowski, który kapitalnie odpowiedział na wyrównujące trafienie Viniciusa Juniora. "To był doliczony czas pierwszej połowy meczu Barcelony z Realem Madryt. Robert Lewandowski znowu to zrobił i po raz 12. w swojej karierze pokonał bramkarza tego rywala. Tym razem wykorzystał kapitalne podanie Pedriego z głębi pola i przelobował Thibaut Courtois" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Robert Lewandowski zapisał się w historii El Clasico

Robert Lewandowski został drugim w historii najstarszym strzelcem gola w El Clasico. Polak zdobył gola w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii, mając 37 lat i 143 dni. Starszy był tylko Alfredo di Stefano, który w grudniu 1963 roku zdobył bramkę, mając 37 lat i 164 dni.

- Przeciwko Realowi Madryt zawsze trzeba grać na 100 procent, a najważniejsze jest to, że wygraliśmy 3:2, że mamy kolejny tytuł i że jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedział Robert Lewandowski po tym spotkaniu.

Lewandowski wypalił do Olmo: Beze mnie byście nie wygrali

FC Barcelona długo cieszyła się z tego tytułu razem z kibicami. Zawodnicy robili rundki wokół murawy i celebrowali to zwycięstwo. W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań z tego, co działo się po meczu.

Interesujący filmik z udziałem Roberta Lewandowskiego i Daniego Olmo zamieścił profil Blaugranation w serwisie X.

Zobacz też: Oto co Lewandowski powiedział po meczu o Realu Madryt

Dani Olmo miał powiedzieć do kamery, że: "To niesamowite uczucie. Drużyna broniła się znakomicie i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Trochę się namęczyliśmy: strzeliliśmy gola, potem oni strzelili, a potem my znów strzeliliśmy. Teraz czas na świętowanie z kibicami!" - powiedział, cytowany przez profil Blaugranation.

Po chwili przy hiszpańskim pomocniku pojawił się Robert Lewandowski i wypalił: "Co mówisz? Jestem najlepszy i oni beze mnie nic by nie wygrali" - prześmiewczo zasugerował "Lewy".

"To oczywiste, świętujmy!" - odparł Hiszpan, który po wypowiedzeniu tych słów zaczął się śmiać.

VAR miał popełnić błąd przy weryfikacji gola Lewandowskiego

Co ciekawe po meczu zaczęły pojawiać się nagrania, że sędziowie VAR rzekomo popełnili błąd, gdy sprawdzali trafienie Roberta Lewandowskiego. "Profil Archivo VAR zauważył na platformie X, że stopklatkę wykonano za późno. Mowa o momencie, gdy piłka oderwała się już od stopy Pedriego. Jeśli natomiast sytuacja ma być oceniona w sposób rzetelny, to stopklatka powinna być wykonana, gdy Pedri ma piłkę przy nodze" - opisywał Dawid Franek na łamach Sport.pl.

"Sędziowie ostatecznie mieli szczęście, bo nawet przy zatrzymaniu akcji w odpowiednim momencie, Lewandowski nie był na pozycji spalonej. Polak po otrzymaniu podaniu od Pedriego w piękny sposób wykończył akcję. Piłka odbiła się jeszcze od słupka, nim wpadła do siatki" - zakończył.