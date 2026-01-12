Nagle zaczęli trąbić o błędzie VAR. Chodzi o gola Lewandowskiego

Czwarty finał o Superpuchar Hiszpanii i czwarty gol. Robert Lewandowski upodobał sobie te rozgrywki. Tym razem strzelił gola na 2:1 w rywalizacji z Realem Madryt. Miało to miejsce w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Tamten okres był szalony, bo łącznie widzieliśmy aż trzy bramki. W internecie wychwycono, że sędziowie VAR rzekomo popełnili błąd, gdy sprawdzali trafienie Polaka. O co konkretnie chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Pietuszewski to polski Yamal? Żelazny: Trochę właśnie zapominamy, że to jest dzieciak

Zła stopklatka przy podaniu Pedriego. To mogło mieć konsekwencje

Sędziowie VAR chcieli rzecz jasna zobaczyć, czy w momencie podania Pedriego Lewandowski był na spalonym. W transmisji pokazano powtórkę, która okazuje się błędna. Profil Archivo VAR zauważył na platformie X, że stopklatkę wykonano za późno.

Mowa o momencie, gdy piłka oderwała się już od stopy Pedriego. Jeśli natomiast sytuacja ma być oceniona w sposób rzetelny, to stopklatka powinna być wykonana, gdy Pedri ma piłkę przy nodze.

Sędziowie ostatecznie mieli szczęście, bo nawet przy zatrzymaniu akcji w odpowiednim momencie, Lewandowski nie był na pozycji spalonej. Polak po otrzymaniu podaniu od Pedriego w piękny sposób wykończył akcję. Piłka odbiła się jeszcze od słupka, nim wpadła do siatki.

Lewandowski ma sporo powodów do zadowolenia

Pierwsza część gry zakończyła się wynikiem 2:2, a w drugiej połowie decydujący cios zadał Raphinha. FC Barcelona obroniła tytuł sprzed roku - wówczas pokonała w finale Real Madryt aż 5:2.

Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to Polak wywalczył z "Dumą Katalonii" już sześć trofeów. Trzykrotnie sięgnął po Superpuchar Hiszpanii, dwa razy mistrzostwo kraju i raz po Puchar Króla. Dotychczas strzelił dla Barcelony 111 goli i wielkimi krokami zbliża się do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców klubu w historii.