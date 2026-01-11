Oto co Lewandowski powiedział po meczu o Realu Madryt

Dwa gole Raphinhii i trafienie Roberta Lewandowskiego przeważyły bramki Viniciusa i Gonzalo Garcii, dając FC Barcelonie wygraną w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Katalończycy zwyciężyli 3:2, sięgnęli po trofeum, a po meczu kapitan reprezentacji Polski zabrał głos. Dziennikarz zapytał Lewandowskiego, czy trudno było się dostosować do warunków zaproponowanych przez Real Madryt.

Lewandowski zabrał głos po meczu z Realem Madryt. "Zawsze trzeba"

- Tak, Real Madryt grał z bardzo niskim blokiem defensywnym, a my nieustannie próbowaliśmy znaleźć okazję do strzelenia gola. Tak, czasem trzeba trochę cierpliwości, przerzucać piłkę z jednej strony na drugą, a czasem, grając centrę, ma się szansę na gola - powiedział Lewandowski cytowany przez profil Blaugranation na portalu X.

- Przeciwko Realowi Madryt zawsze trzeba grać na 100 procent, a najważniejsze jest to, że wygraliśmy 3:2, że mamy kolejny tytuł i że jesteśmy bardzo szczęśliwi - dodał Lewandowski.

Polski napastnik zdobył gola w czwartym finałowym meczu o Superpuchar Hiszpanii z rzędu. W 2023, 2025 i 2026 roku mógł świętować, bo jego trafienia pomogły wygrać te rozgrywki. W 2024 roku górą był Real Madryt.

Przed Lewandowskim i Barceloną bardzo intensywna druga część stycznia. Już 15 stycznia Katalończycy zagrają w Pucharze Króla z Racingiem Santander, a trzy dni później w lidze zmierzą się z Realem Sociedad. Już 21 stycznia zespół Hansiego Flicka czeka kolejne wyzwanie w Lidze Mistrzów - mowa o wyjazdowym meczu ze Slavią Praga.