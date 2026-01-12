Nawrocki wręczył nagrodę. To, co stało się później, przejdzie do historii

Stoch w swoim ostatnim konkursie Pucharu Świata w Zakopanem zajął dopiero 42. miejsce. Niestety, nie było to takie pożegnanie z Wielką Krokwią i polskimi kibicami, jakie sobie wymarzył. Po wszystkim w piękny sposób dziękował fanom, którzy zjawili się na trybunach i śpiewał z nimi polski hymn. Dzięki temu został najważniejszą postacią wieczoru, ale sportowo głównym bohaterem zawodów nie był.

Lanisek wreszcie wygrał w Zakopanem. Piękny gest po zejściu z podium

Konkurs wygrał Słoweniec Anze Lanisek. Po skokach na 138 i 137 metrów wyprzedził Jana Hoerla z Austrii (144,5 i 135,5 metra), a także jego rodaka Manuela Fettnera (135,5 i 135 metrów). Najlepszy z Polaków: 11. Kacper Tomasiak (126,5 i 121 metrów).

Dla Laniska to piąty raz, kiedy staje na podium w Zakopanem, ale dopiero pierwszy raz stanął na jego najwyższym stopniu. W 2021 roku był dwa razy drugi, a w 2022 i 2024 zajmował trzecie miejsce, choć w zeszłym sezonie prowadził przed finałowym skokiem. Tym razem w końcu udało mu się wygrać na skoczni, którą bardzo polubił. - Wreszcie zwycięstwo! Musiałem na to trochę poczekać, ale to był dla mnie bardzo fajny dzień. Cieszyłem się nim - przekazał po zawodach Słoweniec.

W sobotę Lanisek razem z Timim Zajcem zajęli drugie miejsce w konkursie duetów, przegrywając jedynie z Austriakami, a wyprzedzając Polaków. Już wtedy Lanisek zdradzał, że wybrał Zakopane zamiast wyjazdu do Japonii w kolejnym tygodniu. - Zbliżają się igrzyska olimpijskie, więc to normalne, że trzeba odpuścić jakiś weekend, żeby odpocząć. Dla mnie Zakopane jest wyjątkowe. Czuję się tu jak w domu. Dodatkowo to ostatnie konkursy Kamila tutaj, więc nie chciałem tego przegapić. Nie mogło mnie zabraknąć. Podjąłem decyzję, że pojadę do Zakopanego, a odpuszczę sobie wyjazd do Sapporo - mówił po sobotniej rywalizacji cytowany przez skijumping.pl.

Ale na tych słowach Lanisek nie poprzestał. Gdy zszedł już z podium, na którym nagrodę za wygraną wręczył mu prezydent RP Karol Nawrocki, przemówił w wywiadzie, który organizatorzy nagłośnili na całą skocznię. W nim zadedykował swoją niedzielną wygraną Stochowi. - Osiągnął i zrobił niezwykle dużo dla polskich skoków. Gratuluję mu wspaniałej kariery. Dedykuję to zwycięstwo Kamilowi - mówił Lanisek.

Później w mixed zonie dla dziennikarzy pytaliśmy skoczka, czy pomyślał o dedykacji spontanicznie. - Myślałem o tym już przed weekendem. Wiedziałem, że to wszystko nie będzie łatwe dla Kamila, na pewno podszedł do tego dnia ze sporymi emocjami. Publiczność była jednak idealna, miał tu świetną ceremonię. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze - stwierdził Anze Lanisek, dla którego to trzecie zwycięstwo tej zimy i 11. w całej karierze.

- Mam wiele świetnych wspomnień z Kamilem. Zapamiętam go jako znakomitego sportowca. Ale także, co chyba jeszcze ważniejsze, jako świetnego człowieka - dodał słoweński zawodnik. Przypomnijmy, że Lanisek już raz wykonał, wówczas jeszcze piękniejszy, gest w kierunku polskiego skoczka - gdy Dawid Kubacki przedwcześnie zakończył sezon, zostając przy walczącej o życie żonie, zabrał jego podobiznę na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Planicy.

Lanisek potwierdził, że prawdopodobnie będzie jedynym zawodnikiem ze słoweńskiej kadry, którego zabraknie w składzie na PŚ w Sapporo w kolejny weekend. Do Japonii nie poleci także Kamil Stoch - trener Maciej Maciusiak da mu odpocząć, a na wyjazd do Azji zabierze Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Kacpra Tomasiaka i dwóch skoczków z Pucharu Kontynentalnego: Aleksandra Zniszczoła i Klemensa Joniaka.