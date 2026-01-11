Niesamowity wyczyn Lewandowskiego. Przeszedł do historii El Clasico

Robert Lewandowski został drugim w historii najstarszym strzelcem gola w El Clasico. Polak zdobył gola w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii, mając 37 lat i 143 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik Klaudia Zwoliński To dla mnie szokujące!

Lewandowski jest drugi w historii. Przed nim tylko legenda hiszpańskiej piłki

Jest tylko jeden strzelec gola w klasyku, który trafiając do siatki był starszy niż Lewandowski. Jak podał portal Weszło, to legendarny Alfredo di Stefano, który w grudniu 1963 roku zdobył bramkę, mając 37 lat i 164 dni. Zatem różnica jest minimalna.

Polak wciąż będzie miał okazję, by poprawić swój wynik i jednocześnie pobić Di Stefano. Po finale Superpucharu Hiszpanii, Barcelonę czeka jeszcze mecz z Realem w maju, tuż przed końcem sezonu La Ligi.

Robert Lewandowski potrafi strzelać w meczach z Realem Madryt

Łączny bilans bramkowy Lewandowskiego w meczach z Realem robi duże wrażenie. Polak zdobył już trzy bramki w finałach Superpucharu Hiszpanii (a do tego zaliczył w nich 2 asysty), strzelił dwa gole w El Clasico rozgrywanym w ubiegłym sezonie (0:4) i zaliczył asystę w meczu z Realem rozgrywanym w październiku 2022 roku (porażka 3:1).

Lewandowski jest też najstarszym zawodnikiem w historii Barcelony, który zdobył z Realem dwa gole w jednym meczu i jednym z siedmiu, którzy dokonali tego po 2000 roku. Oprócz Polaka dublet zdobył też Ronaldinho, Messi, Thierry Henry, Luis Suarez i Pierre-Emerick Aubameyang.

Zobacz też: Tak Lewandowski trafił do siatki w El Clasico. "Wszystkie oczy na Polaka"

Jako piłkarz Bayernu i Borussii Dortmund "Lewy" strzelił Realowi 6 goli, w tym 4 w jednym spotkaniu: półfinale Ligi Mistrzów w 2013 roku.

Od kiedy Superpuchar Hiszpanii jest rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, zdobył go Real Madryt (wygrana w 2020 r. po rzutach karnych z Atletico), Athletic Bilbao (2021, wygrana 3:2 z Barceloną), Real (2022, 2:0 z Athletikiem, FC Barcelona (wygrana z Realem 3:1), Real (2024, wygrana 4:1 z Barceloną) i w ostatniej edycji ponownie Barcelona (5:2 z Realem Madryt).