Ojciec Świątek bez ogródek po odebraniu nagrody. "Nie będzie jej na takich imprezach"

Niedawno odbyła się Gala Mistrzów Sportu, na której Iga Świątek zajęła drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski za 2025 rok. "Wyniki 91. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski ogłoszone podczas organizowanej przez "Przegląd Sportowy" Gali Mistrzów Sportu były niezwykle zaskakujące. Triumf przypadł Klaudii Zwolińskiej, która na październikowych mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim zdobyła trzy medale - dwa złote w slalomach: C1 i K1 oraz brązowy w kayak crossie. Podium uzupełnili Iga Świątek oraz Wilfredo Leon" - opisywał na łamach Sport.pl Dominik Stachowiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik? Klaudia Zwolińska: To dla mnie szokujące!

Ojciec Świątek ledwo odebrał nagrodę i wypalił. "Nie będzie jej na takich imprezach"

Te wyniki wywołały niemałą burzę w social mediach. "Ahhh, te plebiscyty" - napisał Dawid Celt w serwisie X. Po czym dodał: "Btw (ang. by the way - swoją drogą - red.) Klaudia bardzo fajna dziewczyna" - zaznaczył.

Łukasz Kadziewicz po przyznaniu nagród rozmawiał ze zwycięzcami albo ich przedstawicielami. "Iga Świątek miejsce drugie..." - zaczął były siatkarz, wyciągając rękę. W oku kamery chwilę później pojawił się Tomasz Świątek, który powiedział: "ojciec Igi Świątek". Później zaczął się śmiać.

Tata słynnej polskiej tenisistki został zapytany, jak odbiera tę nagrodę. - Generalnie to jest dziwne uczucie, jakbym za siebie odbierał, bo to już któryś raz za nią odbieram, bo jest w Australii w tym czasie. Dopóki będzie grała, będzie uczestniczyła w swoich poczynaniach, to jej na pewno nie będzie na takich imprezach - oświadczył.

Zobacz też: Pierwszy taki sukces Świątek. Tego się nikt nie spodziewał

- Generalnie Iga jest doceniana za to, co robi i to jest kolejne wyróżnienie. Jestem dumny z tego, co zrobiła w 2025 roku - wygrała Wimbledon. Uważam, że ubiegły rok był bardzo obfity w wiele pozytywnych wyników, konkurencja jest olbrzymia. Zwyciężczyni zrobiła niesamowity wynik i nigdy bym nie podejrzewał, że sporty wodne tak zdominują. Sam byłem wioślarzem, więc wiem, ile to jest wysiłku - dodał ojciec Igi Świątek.

Tomasz Świątek zabrał głos nt. hejtu

Tomasz Świątek został również zapytany o hejt, z jakim zmaga się jego córka i o to, czy da się nauczyć odporności na takie zachowania. - Na pewno nie możemy wszystkiego czytać, nie musimy wszystkiego słuchać. Niestety, tak jest zawsze. Porzekadło mówi, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Zawsze się ktoś znajdzie, komu nie będzie coś pasowało, albo będzie z czegoś niezadowolony. Takie jest życie... niestety - wyznał.

- Dopóki będzie tak, że każdy może bezkarnie napisać sobie, co chce, albo powiedzieć w mediach, to tak się będzie działo - dodał.

Kiedy Tomasz Świątek żegnał się z Łukaszem Kadziewiczem, zdradził, że Iga Świątek zbiera wszystkie trofea w jednym miejscu i docenia takie statuetki, jak m.in. ta z Gali Mistrzów Sportu.