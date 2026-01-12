Było już po meczu. Pedri naprawdę powiedział to o Lewandowskim

Kiedy FC Barcelona rozgromiła Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii (5:0), to Hansi Flick nie skorzystał z Roberta Lewandowskiego. Tradycyjnie w mediach ruszyły dywagacje na temat tego, czy Polak będzie mógł liczyć na grę od pierwszej minuty w finale, czy jednak w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres, najlepszy strzelec "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Flick postawił na Lewandowskiego i nie pożałował.
Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt stało na wysokim poziomie, "Duma Katalonii" triumfowała 3:2, a szczególnie genialna była końcówka pierwszej połowy. W doliczonym czasie gry padły aż trzy bramki, a jedna z nich była autorstwem Lewandowskiego.
Polak świetnie zachował się w polu karnym, ale też trzeba przyznać, że otrzymał kapitalne prostopadłe pytanie od Pedriego. Hiszpan zabrał głos na temat tej sytuacji. Zwrócił uwagę na klasę Lewandowskiego przy wykończeniu akcji.
- Moja asysta? Lewandowski także bardzo dobrze zachował się przy golu. Poszedł na całość. Jestem szczęśliwy - powiedział w rozmowie z klubową telewizją.
Polski napastnik potwierdził to, co mówi wielu ekspertów. Wciąż potrafi sporo dać sporo jakości FC Barcelonie. To piłkarz, który nawet jak jest niewidoczny przez większość meczu, to w jednej kluczowej akcji potrafi zachować się jak lis pola karnego. W tym sezonie zgromadził już dziesięć goli. Poza bramką zdobytą w niedzielę zanotował jeszcze dziewięć trafień w rozgrywkach ligowych.
Ewidentnie Lewandowski ma sposób na grę w finałach Superpucharu Hiszpanii. W niedzielę brał udział już w czwartym finale i w każdym z nich trafiał do siatki. Trzykrotnie sięgnął po to trofeum. Poza tym wywalczył z FC Barceloną jeszcze dwa mistrzostwa kraju oraz Puchar Króla.
Czytaj także: Legenda Porto podsumowała transfer Pietuszewskiego. "Nie jest w stanie"
Teraz uczestników Superpucharu Hiszpanii czeka powrót do gry w La Lidze. Blaugrana rozegra swój mecz w niedzielę (18 stycznia). Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Realem Sociedad.