Było już po meczu. Pedri naprawdę powiedział to o Lewandowskim

Kiedy FC Barcelona rozgromiła Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii (5:0), to Hansi Flick nie skorzystał z Roberta Lewandowskiego. Tradycyjnie w mediach ruszyły dywagacje na temat tego, czy Polak będzie mógł liczyć na grę od pierwszej minuty w finale, czy jednak w wyjściowej jedenastce znajdzie się Ferran Torres, najlepszy strzelec "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Flick postawił na Lewandowskiego i nie pożałował.

Pedri tego nie ukrywał. "Poszedł na całość"

Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt stało na wysokim poziomie, "Duma Katalonii" triumfowała 3:2, a szczególnie genialna była końcówka pierwszej połowy. W doliczonym czasie gry padły aż trzy bramki, a jedna z nich była autorstwem Lewandowskiego.

Polak świetnie zachował się w polu karnym, ale też trzeba przyznać, że otrzymał kapitalne prostopadłe pytanie od Pedriego. Hiszpan zabrał głos na temat tej sytuacji. Zwrócił uwagę na klasę Lewandowskiego przy wykończeniu akcji.

- Moja asysta? Lewandowski także bardzo dobrze zachował się przy golu. Poszedł na całość. Jestem szczęśliwy - powiedział w rozmowie z klubową telewizją.

Lewandowski ma patent na finały Superpucharu Hiszpanii

Polski napastnik potwierdził to, co mówi wielu ekspertów. Wciąż potrafi sporo dać sporo jakości FC Barcelonie. To piłkarz, który nawet jak jest niewidoczny przez większość meczu, to w jednej kluczowej akcji potrafi zachować się jak lis pola karnego. W tym sezonie zgromadził już dziesięć goli. Poza bramką zdobytą w niedzielę zanotował jeszcze dziewięć trafień w rozgrywkach ligowych.

Ewidentnie Lewandowski ma sposób na grę w finałach Superpucharu Hiszpanii. W niedzielę brał udział już w czwartym finale i w każdym z nich trafiał do siatki. Trzykrotnie sięgnął po to trofeum. Poza tym wywalczył z FC Barceloną jeszcze dwa mistrzostwa kraju oraz Puchar Króla.

Teraz uczestników Superpucharu Hiszpanii czeka powrót do gry w La Lidze. Blaugrana rozegra swój mecz w niedzielę (18 stycznia). Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Realem Sociedad.