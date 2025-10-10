Alarm w Barcelonie. Spełnił się czarny scenariusz

FC Barcelona przegrała dwa ostatnie mecze, ligowy z Sevillą (1:4) oraz Ligi Mistrzów z PSG (1:2). W dodatku ma trudną sytuację kadrową - do zdrowia dochodzą Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia i Fermin Lopez, a od dłuższego czasu niedostępni są i dłużej będą Gavi oraz Marc-Andre ter Stegen. A pojawił się kolejny problem.

FC Barcelona w opałach. "Piłkarz doznał kontuzji podczas treningu"

Tym razem padło na Daniego Olmo, o czym poinformowała katalońska stacja Esport3. "Piłkarz Barcelony doznał kontuzji podczas treningu reprezentacji Hiszpanii i będzie pauzował od trzech do czterech tygodni" - czytamy. To oznacza absencję w kilku najbliższych meczach, w tym zaplanowanym na 26 października El Clasico.

- Nie trenował przez cały tydzień. Przyjechał zmęczony i odczuwał ból. Trenował dzisiaj przez piętnaście minut i nie czuł się komfortowo. Powiedzieliśmy mu, żeby przerwał trening i pojechali na badania - wyjaśnił Luis de la Fuente, selekcjoner mistrzów Europy.

Dani Olmo doznał urazu na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. Wraca do Barcelony

One wykazały kontuzję mięśnia płaszczkowatego lewej nogi. Nastąpiło to "w wyniku uderzenia podczas treningu w piątek rano". W efekcie w sobotę piłkarz wróci z ośrodka treningowego w podmadryckim Las Rozas do Barcelony i rozpocznie rehabilitację.

Na pewno Olmo opuści mecz z Realem Madryt oraz wcześniejsze z Gironą (18 października) w La Lidze oraz z Olympiakosem w Lidze Mistrzów (21 października). Jednak nastroje w FC Barcelonie mogą się poprawić, kilku kontuzjowanych graczy wraca do formy. Raphinha i Fermin Lopez mają być gotowi tuż po przerwie reprezentacyjnej, a spore szanse ma na to też Lamine Yamal. Z kolei Joan Garcia powinien wrócić na El Clasico.