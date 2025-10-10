Alarm w Barcelonie. Spełnił się czarny scenariusz

FC Barcelona przegrała dwa ostatnie mecze, ligowy z Sevillą (1:4) oraz Ligi Mistrzów z PSG (1:2). W dodatku ma trudną sytuację kadrową - do zdrowia dochodzą Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia i Fermin Lopez, a od dłuższego czasu niedostępni są i dłużej będą Gavi oraz Marc-Andre ter Stegen. A pojawił się kolejny problem.
Tym razem padło na Daniego Olmo, o czym poinformowała katalońska stacja Esport3. "Piłkarz Barcelony doznał kontuzji podczas treningu reprezentacji Hiszpanii i będzie pauzował od trzech do czterech tygodni" - czytamy. To oznacza absencję w kilku najbliższych meczach, w tym zaplanowanym na 26 października El Clasico.
- Nie trenował przez cały tydzień. Przyjechał zmęczony i odczuwał ból. Trenował dzisiaj przez piętnaście minut i nie czuł się komfortowo. Powiedzieliśmy mu, żeby przerwał trening i pojechali na badania - wyjaśnił Luis de la Fuente, selekcjoner mistrzów Europy.
One wykazały kontuzję mięśnia płaszczkowatego lewej nogi. Nastąpiło to "w wyniku uderzenia podczas treningu w piątek rano". W efekcie w sobotę piłkarz wróci z ośrodka treningowego w podmadryckim Las Rozas do Barcelony i rozpocznie rehabilitację.
Na pewno Olmo opuści mecz z Realem Madryt oraz wcześniejsze z Gironą (18 października) w La Lidze oraz z Olympiakosem w Lidze Mistrzów (21 października). Jednak nastroje w FC Barcelonie mogą się poprawić, kilku kontuzjowanych graczy wraca do formy. Raphinha i Fermin Lopez mają być gotowi tuż po przerwie reprezentacyjnej, a spore szanse ma na to też Lamine Yamal. Z kolei Joan Garcia powinien wrócić na El Clasico.
