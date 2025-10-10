Platini szokuje. To by zmieniło piłkę nożną, jaką znamy

Od 2016 roku futbol zmienił się na zawsze. Wtedy to zaczęto testować VAR, czyli system wideoweryfikacji, który jest stosowany podczas meczów piłki nożnej. Ma on zapobiegać błędom, takich jak uznanie bądź nieuznanie strzelonego gola, podyktowanie lub niepodyktowanie rzutu karnego, albo ukaranie zawodnika czerwoną kartką.

REKLAMA

Futbol zmienił się po wprowadzeniu VAR

VAR został oficjalnie wprowadzony do najlepszych rozgrywek na świecie od sezonu 2017/18. Od tej pory wideoweryfikacja wspiera sędziów z Bundesligi, czy Serie A. System był także dostępny już podczas mistrzostw świata 2018. W Polsce po raz pierwszy użyto go 28 maja 2017 roku podczas meczu Korona Kielce - Legia Warszawa, ale był on "off-line". Jak donosił wówczas serwis i.pl - Paweł Gil i Rafał Rostkowski mogli analizować sporne sytuacje, ale nie mieli kontaktu z sędzią głównym. Z kolei oficjalnie po raz pierwszy w naszym kraju VAR-u użyto w starciu o Superpuchar Polski 2017 pomiędzy Legią Warszawa a Arką Gdynia.

Wokół VAR wciąż jest sporo kontrowersji, takich jak złe wyznaczenie linii spalonego. Niektórzy też uważają, że takie oczekiwanie na to, czy padł gol, czy też nie "zabija" emocje podczas spotkań. Ponadto niektóre decyzje sędziów potrafią trwać długie minuty, przez co spotkania muszą być przedłużane.

Michel Platini ostro na temat VAR-u: Nigdy by nie istniał

Teraz ostro nt. VAR wypowiedział się Michel Platini - były prezydent UEFA, trzykrotny zdobywca Złotej Piłki i były zawodnik m.in. Juventusu. - Gdybym był prezesem FIFA, nigdy by nie istniał. Zostawmy futbolowi ludzki wymiar; co najwyżej ustawmy go do linii spalonego - oświadczył na Festiwalu Sportu organizowanym przez Gazzetta dello Sport

- Cała reszta to kwestia interpretacji. Dlatego musimy pozwolić sędziom interpretować mecz zgodnie z przepisami piłki nożnej - zaznaczył.

Niedawno dziennikarze WP SportowychFaktów poinformowali, że po ośmiu latach od wprowadzenia VAR w PKO Ekstraklasie dojdzie do wyczekiwanej zmiany. "Otóż mecze będą obsługiwane z centrum VAR w Warszawie. Dotychczas sędziowie siedzieli w wozach zaparkowanych w okolicach stadionu" - relacjonowaliśmy.

Zobacz też: Szok w polskiej lidze. Piłkarze zrezygnowali z meczu. Klub mówi co innego

"PZPN już od dawna walczył o to, by stworzyć centrum dla arbitrów wzorem tych z Bundesligi, gdzie taka baza powstała w Kolonii. Również w europejskich pucharach sędziowie z murawy komunikują się z osobami, które stacjonują w Nyonie" - dodano.