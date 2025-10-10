Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

To będzie absolutna sensacja! Historyczny mecz o awans na mundial
Jordania, Uzbekistan, walczący o awans zespół Republiki Zielonego Przylądka. Wygląda na to, że na przyszłorocznym mundialu nie będzie brakowało sensacyjnych uczestników. Blisko awansu na mistrzostwa świata jest reprezentacja, która tylko raz wyszła z grupy na Pucharze Narodów Afryki. We wtorek dojdzie do najważniejszego meczu w historii Beninu.
Benin walczy o awans na MŚ
fot. screen https://x.com/AfriiFoot/status/1976711959245431019

W przyszłym roku dojdzie do historycznego mundialu. Po raz pierwszy w historii na najważniejszym turnieju czterolecia wystąpi 48 zespołów. Czy w tym gronie znajdzie się Polska? Odpowiedź na to pytanie poznamy na przestrzeni najbliższych miesięcy. Na mistrzostwach świata na 100% wystąpią dwaj debiutanci. Mowa o Jordanii i Uzbekistanie. Bardzo blisko awansu jest sensacyjna reprezentacja z Afryki.

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Sensacyjny kandydat do awansu na MŚ. "Na kolejkę przed końcem"

"Na kolejkę przed końcem eliminacji strefy afrykańskiej w grupie C liderem jest Benin. Jeżeli wygra we wtorek z Nigerią na wyjeździe to awansuje na mistrzostwa świata. Remis Beninu + brak przynajmniej dwubramkowego zwycięstwa RPA z Rwandą również daje awans" - zauważył Piotr Klimek, znany z wyliczeń matematycznych użytkownik portalu X.

Benin - kraj położony w zachodniej Afryce -  nigdy wcześniej nie zagrał na mistrzostwach świata. Co więcej - zaledwie czterokrotnie wystąpił na Pucharze Narodów Afryki. W latach 2004, 2008 i 2010 zakończył udział w turnieju na etapie fazy grupowej. W 2019 dotarł do ćwierćfinału. 

Jedną z największych gwiazd reprezentacji Beninu jest środkowy napastnik Steve Mounie, który przez lata występował w Premier League i Ligue 1. W najwyższej francuskiej klasie rozgrywkowej zanotował 162 mecze i zdobył w nich 44 gole.

W piątkowym meczu Beninu z Rwandą, który zakończył się wygraną 1:0 wyręczył go inny napastnik - Tosin Aiyegun, grający na co dzień w Lorient.

Na mistrzostwach świata w 2026 roku na pewno zobaczymy dziewięć afrykańskich reprezentacji. Pewne awansu są już Tunezja, Algieria i Maroko, czyli chluba Czarnego Lądu. Marokańczycy w 2022 roku jako pierwsza drużyna z Afryki dotarli do strefy medalowej mundialu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe