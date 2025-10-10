Powrót na stronę główną
17-letnia perełka bohaterem Polaków. Lewandowski wszystko widział
Nie było niespodzianki. Trzeci mecz i trzecia wygrana Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Biało-Czerwoni w piątkowy wieczór pokonali w Katowicach Czarnogórę 2:0 i zrobili kolejny krok w kierunku awansu na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Znów błysnął 17-letni Oskar Pietuszewski. Spotkanie z trybun oglądała seniorska kadra z Robertem Lewandowskim na czele.
Oskar Pietuszewski i Robert Lewandowski
Reprezentacja Polski do lat 21 znakomicie rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy. We wrześniu wygrała oba mecze. Najpierw 3:0 pokonała u siebie Macedonię Północną, a następnie 4:0 zwyciężyła na wyjeździe Armenię. Październikowe zgrupowanie to dla zespołu Jerzego Brzęczka czas kolejnych wyzwań związanych z walką o awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy.

Kadra Brzęczka znów bezbłędna. Błysk 17-latka na oczach Lewandowskiego

W piątkowy wieczór na Arenie Katowice Biało-Czerwoni podejmowali Czarnogórę, która eliminacje zaczęła od wygranej ze Szwecją (2:0) i przegranej z Włochami (1:2). To gospodarze jawili się jako faworyci tego spotkania. Jerzy Brzęczek w podstawowym składzie postawił na zawodników grających na co dzień w ekstraklasie. Wyjątek stanowił obrońca cypryjskiego Arisu Miłosz Matysik. Za zdobywanie goli odpowiedzialni mieli być Marcel Reguła, Oskar Pietuszewski i Tomasz Pieńko. W pierwszej jedenastce wybiegł także powracający do młodzieżówki Kacper Urbański. W bramce zabrakło kontuzjowanego Sławomira Abramowicza.

Pierwsza połowa meczu rozpoczęła się dla Biało-Czerwonych w najlepszy możliwy sposób. Antoni Kozubal oddał mocny strzał z dystansu, który już w czwartej minucie spotkania otworzył wynik. Piłka znalazła drogę do siatki i znacznie ułatwiła dalszą grę Polakom. 

Po upływie 23 minut było już 2:0. Tym razem Kozubal popisał się przerzutem do Tomasza Pieńki, który idealnie wyczekał na odpowiedni moment, Kacper Urbański wyciągnął za sobą obrońcę, a kapitan polskiej młodzieżówki w tempo zagrał do atakującego wolną przestrzeń Oskara Pietuszewskiego, który wpadł w pole karne i spokojnym strzałem podwyższył rezultat meczu.

Czarnogórców przez pierwsze 45 minut stać było na jedną akcję zakończoną uderzeniem w słupek Andriji Bulatovicia.

Druga połowa nie przyniosła zmiany wyniku. Polacy utrzymali prowadzenie i dopisali kolejne trzy punkty, utrzymując prowadzenie w tabeli grupy eliminacyjnej. Warto dodać, że goście przez ostatnie 17 minut grali w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został Andrija Bulatović.

Reprezentacja Polski w październiku rozegra jeszcze jeden mecz w eliminacjach do młodzieżowego Euro. 14 października w Jonkoping Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją. W listopadzie dwa kolejne mecze - 14 listopada w Szczecinie z Włochami, a cztery dni później na wyjeździe z Macedonią Północną.

Euro U-21 w 2027 roku odbędzie się w Albanii i Serbii.

  • Polska U-21 2:0 Czarnogóra U-21 (2:0)
  • Gole: Antoni Kozubal' 4, Oskar Pietuszewski' 23
  • Polska: Łubik (gk) - Krajewski, Matysik, Drapiński, Gurgul - Kowalczyk, Kozubal (72' Kocaba) - Pietuszewski (63' Faberski), Urbański (71' Duda), Pieńko (k) (83' Kuziemka) - Reguła (63' Bogacz)
  • trener: Jerzy Brzęczek
  • Czarnogóra: Krijestarac (gk) - Vuković, Malentijević, Dakić (k) (78' Franeta), Vukotić - Vukanić (64' Juković), Miranović (46' Miranović), Bulatović - Radusinović (46' Krivokapić), Perisić, Knezević (46' Mrvaljević)
  • trener: Goran Perisić 
  • Arena Katowice, Katowice
  • sędziował: Joonas Jaanovits (Estonia)
  • żółte kartki: Mateusz Kowalczyk - Andrija Bulatović, Vladimir Perisić, Stefan Malentijević, Balsa Vukotić
  • czerwona kartka: Andrija Bulatović' 73 (za dwie żółte)

