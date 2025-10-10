17-letnia perełka bohaterem Polaków. Lewandowski wszystko widział

Reprezentacja Polski do lat 21 znakomicie rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy. We wrześniu wygrała oba mecze. Najpierw 3:0 pokonała u siebie Macedonię Północną, a następnie 4:0 zwyciężyła na wyjeździe Armenię. Październikowe zgrupowanie to dla zespołu Jerzego Brzęczka czas kolejnych wyzwań związanych z walką o awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy.

Kadra Brzęczka znów bezbłędna. Błysk 17-latka na oczach Lewandowskiego

W piątkowy wieczór na Arenie Katowice Biało-Czerwoni podejmowali Czarnogórę, która eliminacje zaczęła od wygranej ze Szwecją (2:0) i przegranej z Włochami (1:2). To gospodarze jawili się jako faworyci tego spotkania. Jerzy Brzęczek w podstawowym składzie postawił na zawodników grających na co dzień w ekstraklasie. Wyjątek stanowił obrońca cypryjskiego Arisu Miłosz Matysik. Za zdobywanie goli odpowiedzialni mieli być Marcel Reguła, Oskar Pietuszewski i Tomasz Pieńko. W pierwszej jedenastce wybiegł także powracający do młodzieżówki Kacper Urbański. W bramce zabrakło kontuzjowanego Sławomira Abramowicza.

Pierwsza połowa meczu rozpoczęła się dla Biało-Czerwonych w najlepszy możliwy sposób. Antoni Kozubal oddał mocny strzał z dystansu, który już w czwartej minucie spotkania otworzył wynik. Piłka znalazła drogę do siatki i znacznie ułatwiła dalszą grę Polakom.

Po upływie 23 minut było już 2:0. Tym razem Kozubal popisał się przerzutem do Tomasza Pieńki, który idealnie wyczekał na odpowiedni moment, Kacper Urbański wyciągnął za sobą obrońcę, a kapitan polskiej młodzieżówki w tempo zagrał do atakującego wolną przestrzeń Oskara Pietuszewskiego, który wpadł w pole karne i spokojnym strzałem podwyższył rezultat meczu.

Czarnogórców przez pierwsze 45 minut stać było na jedną akcję zakończoną uderzeniem w słupek Andriji Bulatovicia.

Druga połowa nie przyniosła zmiany wyniku. Polacy utrzymali prowadzenie i dopisali kolejne trzy punkty, utrzymując prowadzenie w tabeli grupy eliminacyjnej. Warto dodać, że goście przez ostatnie 17 minut grali w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został Andrija Bulatović.

Reprezentacja Polski w październiku rozegra jeszcze jeden mecz w eliminacjach do młodzieżowego Euro. 14 października w Jonkoping Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją. W listopadzie dwa kolejne mecze - 14 listopada w Szczecinie z Włochami, a cztery dni później na wyjeździe z Macedonią Północną.

Euro U-21 w 2027 roku odbędzie się w Albanii i Serbii.