Reprezentacja Polski U-21 wygrała 2:0 w trzecim meczu eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy. To spotkanie rozstrzygnięte zostało już w pierwszej połowie. W 4. minucie Antoni Kozubal strzelił gola na 1:0 po asyście Kacpra Urbańskiego. W 23. minucie prowadzenie podwyższył Oskar Pietuszewski. Więcej goli w tym meczu nie oglądaliśmy.

Tak wygląda tabela po meczu Polska - Czarnogóra

"Druga połowa nie przyniosła zmiany wyniku. Polacy utrzymali prowadzenie i dopisali kolejne trzy punkty, utrzymując prowadzenie w tabeli grupy eliminacyjnej. Warto dodać, że goście przez ostatnie 17 minut grali w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został Andrija Bulatović" - relacjonował na łamach Sport.pl Filip Macuda.

To zwycięstwo pozwoliło Biało-Czerwonym na utrzymanie pierwszego miejsca w grupie E. To fantastyczna wiadomość, bo przecież w grupie mamy również Włochów, którzy są niezwykle mocni i utalentowani. Po tej porażce Czarnogóra plasuje się na trzecim miejscu z dorobkiem trzech "oczek". Tylko Polska i Włochy mają komplet zwycięstw po trzech meczach.

Tabela grupy E eliminacji do Euro U21:

Polska - 3 mecze, 9 punktów, bilans bramek: 9:0 Włochy - 3, 9 pkt, 6:1 Czarnogóra - 3, 3 pkt, 3:4 Macedonia Północna - 3, 3 pkt, 2:5 Szwecja - 3, 3 pkt, 3:5 Armenia - 3, 0 pkt, 1:9.

Reprezentacja Polski w październiku rozegra jeszcze jeden mecz w eliminacjach do młodzieżowego Euro. 14 października w Jonkoping Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją. W listopadzie dwa kolejne mecze - 14 listopada w Szczecinie z Włochami, a cztery dni później na wyjeździe z Macedonią Północną.