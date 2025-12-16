Bez wątpliwości 18-letnia gwiazda reprezentacji Hiszpanii i "Blaugrany" potrafi zadziwić piłkarski świat. Jego absolutnie wyjątkowe umiejętności nie ustępują boiskowej bezczelności, co musi doprowadzać do furii wszystkich rywali. Ale o aktualnym mistrzu Europy jest coraz głośniej także za sprawą pozasportowych wyskoków. Jako że 18-letni geniusz pozostaje singlem, media na całym świecie mocno interesują się życiem prywatnym młodego gwiazdora. Właśnie jeden z jego sekretów postanowiła ujawnić hiszpańska blogerka Carla Aish.

Lamine Yamal jest "żenujący". Dlaczego?

Znakomity prawoskrzydłowy od czasu do czasu przemienia się w bohatera tabloidów, Powodem były najczęściej kolejne wybranki serca, z którymi w dość krótkim czasie spotykał się młody Hiszpan. Na dobre zaczęło się od, starszej od niego o 12 lat, Fati Vazquez, co spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem fanów. Następnie, gwiazda filmów dla dorosłych, Claudia Bavel ujawniła, że Yamal zabiegał o spotkanie z nią. Później przez kilka miesięcy gwiazdor Barcelony spotykał się z argentyńską raperką Nicki Nicole. Skąd tak duże powodzenie? Blogerka Carla Aish właśnie odsłoniła sekret lidera Dumy Katalonii:

"Nie powiem jego imienia... Ale jest w centrum uwagi. Powiem ci jednak, jak się skontaktował z Fati Vazquez, bo to żenujące. Wysłał jej jedno z tych swoich zdjęć z plikiem banknotów i torbą Louis Vuitton. Uważam to za haniebne, ale nie wiem, jak Fati mogła dać się na to nabrać. Myślałam, że jest mądrzejsza".

W dalszej części rozmowy Carla Aish dodała: - Powiedziałam ci to, żeby nie mógł już stosować tej taktyki i żeby dziewczyny wiedziały, bo wiem, że pisze do wielu z nich. I co, myślisz, że tylko dlatego, że masz stos pieniędzy lub jesteś piłkarzem, podbijesz mnie i przyjdę do ciebie do domu lub pójdziemy do hotelu? Nie ma mowy!

Lamine Yamal kolejny raz stał się bohaterem opowieści, którą zapewne wolałby ukryć. Już dziś, wraz z kolegami z FC Barcelony, być może wybiegnie na boisko w meczu przeciwko trzecioligowej CD Guadalajara w ramach 1/16 finału Pucharu Króla. Początek spotkania o godzinie 21.