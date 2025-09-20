Pilne wieści przed galą Złotej Piłki. Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego

FC Barcelona w minionym sezonie zdobyła trzy krajowe trofea i dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. Nic dziwnego, że aż czterech jej piłkarzy znalazło się w ścisłym, 30-osobowym gronie kandydatów do Złotej Piłki (więcej jest tylko z PSG). Trafił tam nim również Robert Lewandowski, który nie uchodzi za faworyta do nagrody.

Robert Lewandowski zdecydował ws. udziału w gali Złotej Piłki

Polak podjął już decyzję dotyczącą udziału w nadchodzącej gali w paryskim Theatre du Chatelet. "Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Raphinha i Hansi Flick będą reprezentować pierwszą drużynę mężczyzn na gali Złotej Piłki w poniedziałek. Pedri i Lewandowski, będący wśród (30 - red.) finalistów, nie wezmą udziału" - przekazał hiszpański dziennikarz Guillem Borras Perez w serwisie X.

Wspomniany Cubarsi nie jest kandydatem do Złotej Piłki, ale do Kopa Trophy, przyznawanemu najlepszemu zawodnikowi do lat 21. Tam w gronie nominowanych jest również Yamal oraz ośmiu innych zawodników.

Robert Lewandowski nie przyjedzie na galę Złotej Piłki, a Ewa Pajor tak. I ma odebrać nagrodę

Według ustaleń Borrasa Pereza sporą reprezentację przyśle za to kobieca drużyna Barcelony, która w minionym sezonie również zdobyła krajowy tryplet i zagrała w finale Ligi Mistrzów. Z tego powodu wiele jej piłkarek jest nominowanych do różnych nagród - szanse na Złotą Piłkę ma sześć, w tym Ewa Pajor.

Poza nią na galę pojadą również: Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Vicky Lopez oraz Cata Coll. I najprawdopodobniej zobaczą, jak Polka zostaje wyróżniona - w jej ręce ma trafić nagroda Gerda Muellera dla najskuteczniejszej zawodniczki minionego sezonu (okres od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2025, brane są pod uwagę gole w klubie i reprezentacji).

W Polsce transmisję telewizyjną z poniedziałkowej gali Złotej Piłki przeprowadzi TVP Sport. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.