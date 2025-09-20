"Flick wymieni połowę składu". Rewolucja w Barcelonie. Co z Lewandowskim?

FC Barcelona dobrze zaczęła nowy sezon. Podopieczni Hansiego Flicka zdobyli 10 punktów w pierwszych czterech meczach La Liga, a w czwartek 18 września okazali się lepsi od Newcastle (2:1) w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Oto plan Flicka na Getafe. Wymieni połowę składu?

Oba spotkania dzielą niecałe trzy dni przerwy. Zdaniem hiszpańskiego "AS-a" wpłynie to na plany Hansiego Flicka dotyczące starcia z Getafe. Gazeta uważa, że niemiecki szkoleniowiec może wymienić nawet połowę wyjściowego składu z meczu z Newcastle!

"Przyczyną są urazy (Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Robert Lewandowski i Gerard Martin) i krótki czas odpoczynku pomiędzy meczami, zaledwie 70 godzin" - czytamy. Gazeta nie wspomina nic o powadze tych kontuzji.

Flick bez zmian pozostawi bramkarza, ale w obronie wystąpić mogą Eric Garcia i Christensen (za Araujo i Cubarsiego). Niepewny jest występ Gerarda Martina, którego może zastąpić Jofre Torrents. Casado może zastąpić De Jonga. W wyjściowym składzie może pojawić się też Dani Olmo za Fermina Lopeza.

"Ferran ma duże szanse na zagranie jako dziewiątka w miejsce Roberta Lewandowskiego" - pisze "AS", co oznacza, że występ kapitana reprezentacji Polski wcale nie jest wykluczony. "Trenerzy muszą ocenić gotowość do gry Rashforda i Raphinhi, zanim Flick zdecyduje, czy uwzględnić Bardghija" - dodaje gazeta.

Mecz FC Barcelona - Getafe odbędzie się w niedzielę 21 września o godzinie 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.