Nagle gruchnęły wieści ws. reprezentanta Polski. To tam będzie grał

O transferze Bartosza Bereszyńskiego do Palermo poinformował ten klub w mediach społecznościowych. "Witamy różowo-czarnego Bartosza Bereszyńskiego" - napisał klub. "Palermo ogłasza pozyskanie Bartosza Bereszyńskiego, który odszedł z Sampdorii. Bartosz zostaje powitany w Palermo przez City Football Group, prezesa Mirri i całą rodzinę Palermo" - dodano na oficjalnej stronie internetowej Palermo.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Nowy klub Bartosza Bereszyńskiego

W ostatnich tygodniach mówiło się, że 58-krotny reprezentant Polski może wrócić do Polski. Media pisały, że mocno zainteresowane piłkarzem są Raków Częstochowa oraz pierwszoligowa Wieczysta Kraków. Ostatecznie jednak Bereszyński został we Włoszech i związał się z klubem, który marzy o powrocie do Serie A. Ostatni raz w tych rozgrywkach grał w sezonie 2016/2017.

Palermo zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Serie B z dziesięcioma punktami. Poza tym zespół awansował do drugiej rundy Pucharu Włoch po serii rzutów karnych z Cremonese.

Trenerem Palermo jest Filippo Inzaghi, były świetny napastnik, reprezentant Włoch i piłkarz m.in. Juventusu oraz Milanu.

"Bereszyński trafił do klubu, który od lipca 2022 r. znajduje się w konsorcjum City Football Group. Poza Palermo zrzeszony tam jest m.in. Manchester City, Girona czy New York City. Dyrektorem sportowym Palermo jest Carlo Osti, który doskonale zna Bereszyńskiego, ponieważ sprowadzał go do Sampdorii w styczniu 2017 roku" - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

Na jakiej pozycji Bereszyński będzie grał w Palermo?

"Doświadczenie ligowe Bereszyńskiego moze okazać się bezcenne dla Palermo, które walczy o awans do Serie A. Aktualnie Palermo gra w systemie 3-4-2-1, więc Bereszyński może w nim występować nie tylko na prawym lub lewym wahadle, ale też jako pół-prawy środkowy obrońca" - dodawał Aleksander Bernard.

Zobacz także: Wystarczył jeden mecz. Tak Hiszpanie nazwali Rashforda

Bereszyński grał w Sampdorii niemal nieprzerwanie od ośmiu lat, nie licząc wypożyczeń do Napoli i Empoli. Ostatecznie wystąpił w jej barwach 212 razy, zdobył jedną bramkę i miał dziewięć asyst.

Kiedy teraz Bereszyński może zadebiutować w Palermo? Być może nawet już w najbliższy wtorek, 23 września. Wtedy Palermo w 1/16 finału Pucharu Włoch zagra na wyjeździe z Udinese.