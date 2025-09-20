Deco ujawnia prawdę o rywalu Szczęsnego. Niespodziewane słowa

Wojciech Szczęsny od początku sezonu nie rozegrał jeszcze ani minuty w FC Barcelonie. Najpierw były problemy z zarejestrowaniem Polaka, który odgrywa rolę zmiennika Joana Garcii. Ten na razie potwierdza, że sprowadzenie go latem było strzałem w dziesiątkę. Choć wcale nie musiało do tego dojść.

Wojciech Szczęsny zmiennikiem Joana Garcii. Deco ujawnił prawdę o transferze Hiszpana

Tak przynajmniej wynika ze słów Deco, dyrektora sportowego klubu, z wywiadu udzielonego katalońskiemu dziennikowi "Mundo Deportivo". - Garcia był bramkarzem, którego obserwowaliśmy od jakiegoś czasu. Nie był priorytetem tego lata, ale ostatecznie stał się nim z powodu kontuzji Marca-Andre ter Stegena w zeszłym roku - wyjaśnił.

Uraz Niemca sprawił, że w poprzednim sezonie pilnie ściągnięto Szczęsnego z emerytury. I mimo że Polak nie rozczarował (30 występów, 14 czystych kont, duży wkład w krajowy tryplet), to klub postanowił zabezpieczyć tę pozycję znacznie młodszym zawodnikiem. - Podjęliśmy tę decyzję w sytuacji, w której od dwóch lat nie odczuwaliśmy takiej pilności - podkreślił działacz Barcelony.

Na razie Garcia zasłużył wyłącznie na pochwały. Co prawda z pięciu spotkań "tylko" dwa zakończył z czystym kontem, jednak był wielokrotnie wystawiany na próbę i czasem wręcz ratował Barcelonie punkty (tu należy przywołać zremisowanym 1:1 meczu z Rayo Vallecano).

Wojciech Szczęsny niespecjalnie naciska na Joana Garcię. "Na tym polega moja rola"

W tej sytuacji trudno się dziwić, że 24-latek wygrywa rywalizację ze Szczęsnym. Ten drugi pochodzi do sprawy ze spokojem i rozumie sytuację, w jakiej się znalazł. - Jestem rezerwowym i jeśli nic dziwnego się nie stanie, to będę. Moja rola polega w tym sezonie na tym, żeby jak najlepiej przygotować Joana do spotkań. Uważam, że jest to bramkarz z niesamowitym potencjałem, który jest już w topie europejskim pod względem fizycznym. Z dużą dumą wykonuję tę rolę, bo byłem na nią przygotowany, podpisując nowy kontrakt. I nie jestem zawiedziony tą rolą - mówił przed meczem z Newcastle United (2:1) w Lidze Mistrzów.

Polak powinien z ławki rezerwowych oglądać występ Hiszpana także w nadchodzącym spotkaniu ligowym z Getafe. Odbędzie się ono w niedzielę 21 września o godz. 21:00, już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.