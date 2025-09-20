Lewandowski tylko na ławce w Barcelonie? Oto plan Flicka. "Może dobierać"

Robert Lewandowski w czwartek dopiero po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się na boisku od pierwszej minuty w barwach FC Barcelony. Mecz z Newcastle United (2:1) nie dograł jednak do końca, bo w 69. minucie zmienił go Ferran Torres. W poprzednich spotkaniach role były odwrotne. To Hiszpan rozpoczynał w podstawowym składzie, a Polak wchodził z ławki na końcówkę. A to wzbudziło spore obawy, czy Hansi Flick nie przewiduje w tym sezonie dla Lewandowskiego jedynie roli zmiennika.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Co dalej z Lewandowskim w Barcelonie? " Rzeczywiście może Hansi Flick..."

Na poważnie zaczęła to już rozważać hiszpańska prasa. Taki scenariusz wieściło "Mundo Deportivo", przy okazji komplementując Torresa za współpracę z drużyną przy budowaniu akcji. Czy zatem w tej sytuacji Lewandowski faktycznie straci na jego rzecz miejsce w wyjściowej jedenastce? Nad tym pytaniem pochylili się goście programu "To jest Sport.pl".

- Być może Ferran Torres jest bardziej do grania piłką niż Robert Lewandowski, ale z drugiej strony jakoś mi się nie wydaje. Rzeczywiście może Hansi Flick sobie dobierać wszystko pod rywala i kombinować, kto mu jest bardziej potrzebny do otworzenia wyniku. No bo w przypadku Barcelony to najczęściej na tym polegają te mecze szczególnie z tymi słabszymi zespołami w Hiszpanii - kto strzeli pierwszego gola i jak szybko - analizował dziennikarz TVP Sport Piotr Żelazny.

Lewandowski rezerwowym? Żelazny uciął temat: "Nie jestem w stanie"

Mimo to nie przewiduje, aby Lewandowski wypadł ze składu na stałe. - Nie wiem, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że Robert Lewandowski miałby przegrać rywalizację. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że on będzie grał mniej, że będzie schodził, że będzie dochodził do siebie - znowu wracamy do tych jego wypowiedzi, że nie przeprasował okresu przygotowawczego i będzie wchodził wolniej w ten sezon - ale jakoś... - uciął i pokiwał przecząco głową.

Oczywiście absencja Lewandowskiego w pierwszym składzie FC Barcelony w początkowej fazie sezonu mogła wynikać z kontuzji, jakiej nabawił się pod koniec okresu przygotowawczego. Nie mógł przez nią wystąpić na inaugurację rozgrywek, później zaś powoli odzyskiwał formę. Mecz z Newcastle sugeruje raczej, że Hansi Flick nie planuje przeprowadzać wielkiej rewolucji w ataku.