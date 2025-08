Rewolucja w plebiscycie Złotej Piłki! Już ogłaszają: Pajor wygra

Tegoroczna gala Złotej Piłki będzie się różniła od poprzednich. Po pierwsze, odbędzie się niemal miesiąc wcześniej niż tradycyjnie. Po drugie, dojdzie do sporych zmian w kobiecym futbolu. Okazuje się, że organizatorzy chcą zniwelować różnice między panami i paniami i w tym roku zawodniczki otrzymają tyle samo nagród na gali, co mężczyźni. Do kobiecej piłki wprowadzone zostaną trzy dodatkowe trofea indywidualne, na czym zyska m.in. Ewa Pajor. Niemal pewne jest, że zgarnie jedno z nich!