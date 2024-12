Deco przemówił ws. przyszłości Daniego Olmo. Zero wątpliwości

W letnim okienku transferowym Dani Olmo trafił do FC Barcelony z RB Lipsk za 55 milionów euro. Kataloński klub musiał wykonać ogromny wysiłek pod względem, żeby sprowadzić zawodnika oraz go zarejestrować. Chociaż kontrakt mistrza Europy z Hiszpanią obowiązuje do końca czerwca 2030 roku, to zarejestrowany jest tylko do końca grudnia bieżącego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Jeśli Barcelonie nie udałoby się w styczniu zarejestrować Hiszpana, to ten nie mógłby grać. Z tego powodu w jego umowie z katalońskim klubem istnieje klauzula, która pozwoli mu rozwiązać kontrakt, jeśli do końca stycznia nie zostanie zarejestrowany. To oczywiście ostateczny scenariusz i Barcelona na pewno zrobi wszystko, żeby zdobyć niezbędne pieniądze, żeby zarejestrować Olmo.

"Według doniesień katalońskiego "Sportu" FC Barcelona myśli o uruchomieniu kolejnych dźwigni finansowych, by móc zarejestrować Daniego Olmo. Hiszpańskie media ustaliły, że klub negocjuje sprzedaż miejsc VIP na kolejne 20 lat, co przyniosłoby natychmiastowy dochód wysokości ok. 200 mln euro" - pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl.

Dyrektor sportowy FC Barcelony wypowiedział się nt. sytuacji Daniego Olmo

Przed meczem z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów o sytuacji Daniego Olmo wypowiedział się Deco. - Na pewno będziemy mogli go zarejestrować, mamy już wszystko, nie trzeba się martwić - przekazał dyrektor sportowy FC Barcelony cytowany przez "Mundo Deportivo". - Rozwiążemy to, zawodnik pozostaje spokojny - dodał.

- Transfery zimą? Na razie nie będziemy o tym rozmawiać - uciął krótko były portugalski pomocnik.

W obecnym sezonie Dani Olmo wystąpił w 13 meczach, w których zdobył sześć bramek.