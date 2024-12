Kolejne problemy Barcelony z rejestracją gwiazdy. Laporta ma plan

Dani Olmo trafił do FC Barcelony w sierpniu 2024 roku. Hiszpan, który chwilę wcześniej brylował na mistrzostwach Europy z miejsca stał się ważnym ogniwem Dumy Katalonii. W ośmiu meczach LaLigi strzelił pięć goli. Duma Katalonii zapłaciła za niego 55 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Złota Piłka dla Lewandowskiego czy Yamala? Żelazny: On nie ma szans

FC Barcelona może mieć problem z rejestracją Daniego Olmo

Niestety wokół tego transferu narodził się spory szum. Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona ma problemy finansowe i musiała zacząć kombinować, by zarejestrować świeżo upieczonego mistrza Europy. By tego dokonać, klub musiał "poświęcić" Andreasa Christensena, który wypadł z powodu kontuzji. Takie działanie sprawiło, że rejestracja Daniego Olmo trwała tylko do 31 grudnia.

Co dalej? Tu rodzi się problem, bo przepisy LaLigi znacznie uniemożliwiają klubowi dokonania wielu manewrów. Jeśli Joan Laporta czegoś nie wymyśli, Dani Olmo nie będzie mógł grać w drugiej połowie sezonu.

Według doniesień katalońskiego "Sportu" FC Barcelona myśli o uruchomieniu kolejnych dźwigni finansowych, by móc zarejestrować Daniego Olmo. Hiszpańskie media ustaliły, że klub negocjuje sprzedaż miejsc VIP na kolejne 20 lat, co przyniosłoby natychmiastowy dochód wysokości ok. 200 mln euro.

"Blaugrana szuka różnych opcji, aby rozwiązać swoje problemy. Musi zarabiać pieniądze, a pierwszym krokiem było podpisanie umowy z Nike, która zostanie zatwierdzona przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 21 stycznia. Klub i marka sportowa odnowią umowę, która miała wygasnąć w 2028 roku, a teraz zostanie przedłużona o kolejne dziesięć lat, do 2038 roku" - czytamy.

Problemy finansowe FC Barcelony wkrótce mogą się skończyć

Zawarcie tej umowy z Nike nie pozwoliło jeszcze klubowi na zastosowanie zasady 1:1, czyli możliwości wydawania maksymalnej liczby pieniędzy, wyznaczonych przez limit FFP. W związku z tym Barcelonie potrzebny był dodatkowy dochód.

Hiszpanie donoszą, że Barca poinformowała już LaLigę o tej nowej dźwigni i jeśli zostanie ona zatwierdzona, zasada 1:1 wejdzie w życie.

"Przewiduje się, że wszystko będzie gotowe przed 9 stycznia, czyli dniem, w którym drużyna Blaugrany zagra w Superpucharze Arabii Saudyjskiej. W związku z tym Pau Víctor również zostanie zarejestrowany, a klub jest również pewny, że zarejestruje nowe kontrakty Gaviego i Pedriego, które są praktycznie uzgodnione w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez LaLiga" - czytamy.