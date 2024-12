W środę Amerykańska Federacja Tenisowa (USTA) ogłosiła, że Stacey Allaster zrezygnuje ze stanowiska dyrektora wielkoszlemowego turnieju US Open po przyszłorocznej edycji imprezy. To wydarzenie bez precedensu, albowiem Stacey Allaster była pierwszą kobietą pełniąca funkcję dyrektora nowojorskiego turnieju.

Radykalna zmiana na US Open. To definitywny koniec

- Jestem podekscytowana, że będę mogła zakończyć moją profesjonalną karierę z Amerykańska Federacją Tenisową. To był ogromny zaszczyt przewodzić jednemu z najbardziej prestiżowych sportów na świecie. Organizacja jednego z największych turniejów na świecie to był szczytowy moment mojej kariery, który pozwolił mi współpracować z niesamowitymi sportowcami, obsługą, wolontariuszami i fanami. Jestem dumna z rozwoju i innowacji, które pozwoliły osiągnąć nam rekord frekwencji podczas US Open - powiedziała w oficjalnym komunikacie, który ukazał się na stronie US Open. - Chyba jeszcze bardziej jestem dumna z tego, że byłam pierwszą kobietą na tym stanowisku i przetarłam drogę innym kobietom do stanowisk kierowniczych w dyscyplinie, którą kocham. W tym momencie koncentruje się jednak na tym, żeby przyszłoroczna edycja US Open odniosła największy sukces w historii - dodała.

Stacey Allaster nie kończy jednak pełnej współpracy z USTA. Będzie pełnić rolę strategicznego doradcy, a także pomoże wybrać swojego następcę na stanowisku dyrektora turnieju po zakończeniu US Open we wrześniu przyszłego roku.

"Trudno opisać słowami wpływ, jaki Stacey wywarła na nasz sport" - napisała w mediach społecznościowych Venus Williams. "Była prawdziwą mistrzynią i utorowała drogę większej liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Wszyscy jesteśmy zainspirowani i wdzięczni, że możemy nazywać cię przyjaciółką. Cieszymy się, że nadal dążysz do przodu. Gratulacje, Stacey" - dodała.

Stacey Allaster została dyrektorem US Open w 2020 roku, ale w USTA pracowała od 2016 roku. Wcześniej była przewodniczącą i dyrektor generalną WTA.