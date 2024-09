Ujawnili, co Guendogan myśli o Lewandowskim. Niewiarygodne

Po zaledwie roku gry Ilkay Guendogan pożegnał się z FC Barcelona. Latem ubiegłego roku niemiecki pomocnik dołączył do katalońskiego zespołu, gdy wygasł jego kontrakt z Manchesterem City. Z kolei w sierpniu, m.in. z powodów finansowych, Barcelona za porozumieniem stron rozwiązała z Guendoganem umowę, która obowiązywała do końca czerwca 2025 roku. Ostatecznie pomocnik wrócił ponownie pod skrzydła Pepa Guardioli w Manchesterze City.

"Teraz odchodzę w skomplikowanej sytuacji, ale jeśli moje odejście może pomóc klubowi finansowo, to będę trochę mniej smutny" - napisał Ilkay Guendogan, żegnając się z FC Barceloną. Podkreślał, że jest wdzięczny za szansę gry w tym klubie i życzył mu wszystkiego dobrego na przyszłość.

Ilkay Guendogan był rozczarowany w szczególności dwoma zawodnikami FC Barcelony

Dla wielu osób odejście Guendogana było zaskoczeniem i lekkim nieporozumieniem, patrząc na to, że był to jeden z najlepszych, a może i najlepszy piłkarz FC Barcelony w poprzednim sezonie. Wydawało się też, że Guendogan dobrze rozumie się z Robertem Lewandowskim. - To będzie ponowne spotkanie z moim starym przyjacielem, Robertem Lewandowskim - mówł po transferze do FC Barcelony. Obaj panowie mieli okazję wcześniej grać w Borussii Dortmund pod wodzą Juergena Kloppa.

Tym bardziej mogą dziwić informacje przekazane przez Joana Fontesa w podkaście "Bar Canaletes", który dotyczy codzienności FC Barcelony. Dziennikarz przekazał, że Guendogan był rozczarowany, gdy opuszczał Barcelonę, a w szczególności dwoma zawodnikami.

Guendogan miał dołączyć do klubu po namowach m.in. kolegi z reprezentacji Niemiec Marca-Andre ter Stegena oraz Roberta Lewandowskiego. Pomocnik jednak nie widział wiele charakteru w szatni klubu i miało się to też dotyczyć osób niemieckiego bramkarza i polskiego napastnika.

Fontes przekazał, że zdaniem Guendogana Ter Stegen, będąc kapitanem, za rzadko zabierał głos i trzymał się na uboczu. Z kolei Lewandowski miał zbyt mocno krytykować młodszych kolegów, co szczególnie było widoczne w jego machaniu rękami w trakcie spotkań. Do tego Polak miał zbyt bardzo skupiać się na sobie, co irytowała Guendogana.

Drużyna Hansiego Flicka po czterech kolejkach jako jedyna ma komplet 12 punktów i przewodzi w tabeli La Liga, mając m.in. cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Kolejny mecz wicemistrzowie Hiszpanii rozegrają w niedzielę 15 września o godzinie 16:15 na wyjeździe z Gironą.