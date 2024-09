Co za upadek. Były tenisista TOP20 ograny w 37 minut! Bezlitosna reakcja kibiców

Po ostatecznych rozstrzygnięciach US Open w tym tygodniu rozgrywane są głównie zmagania grupowe kwalifikacji Pucharu Davisa, lecz w kilku lokalizacjach trwają także turnieje rangi Challenger. Najmocniej obsadzony odbywa się w hali w Rennes.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Niegdyś 18. tenisista świata przegrał w 37 minut. Wyśmiał samego siebie

W pierwszej rundzie znany francuski tenisista Benoit Paire (263. ATP) mierzył się z Jacobem Fearnleyem (164. ATP) z Wielkiej Brytanii, który w tegorocznym Wimbledonie urwał seta Novakovi Djokovicowi. Nikt jednak nie spodziewał się, że 23-letni Brytyjczyk ogra swojego bardziej renomowanego rywala w... 37 minut! Fearnley zwyciężył 6:1, 6:0, wygrywając aż 70 proc. wszystkich punktów.

Publiczność wygwizdała i wybuczała 35-latka, ale Benoit Paire niezbyt przejął się ich reakcją, albowiem niedługo po niej dodał na portalu X wymowny wpis z trzema płaczącymi ze śmiechu emotikonami. Śmiał się z samego siebie?

Nie odpuścili mu internauci. "1200 euro za 37 min jesteś szefem, chcę być taki jak ty, kiedy dorosnę" - napisał jeden z nich. "Bo to ma być śmieszne? (...) Przestań grać w tenisa, jesteś obrzydliwy, nie masz motywacji" - czytamy także. "Lubię cię, ale i tak pomyśl o publiczności... To wstyd" - stwierdził kolejny,

Benoit Paire aktualnie jest 263. zawodnikiem na świecie, ale swego czasu piastował 18. lokatę w rankingu ATP. - To trudne… Byłem 18. na świecie, grałem w dużych turniejach. I skończyło się na tym, że przez rok gram tylko w challengerach. I przeciwko chłopakom, którzy grają naprawdę dobrze. Ciągle słyszę te krytyczne uwagi, że tylko piję alkohol i że nie ma sensu, bym grał w tenisa... Na co dzień jest to trudne - przyznawał francuski tenisista na początku roku po kolejnej porażce.