Lewandowski nazwany starym przyjacielem. W tym zawodniku będzie miał wielkie oparcie

FC Barcelona w poniedziałek oficjalnie ogłosiła, że jej nowym zawodnikiem został Ilkay Gundogan, środkowy pomocnik zwycięzcy Ligi Mistrzów - Manchesteru City. 32-letni zawodnik podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o rok. Jego klauzula odstępnego wyniesie 400 milionów euro.

Gundogan: To będzie ponowne spotkanie z moim starym przyjacielem, Robertem Lewandowskim

Ilkay Gundogan jest bardzo szczęśliwy z transferu do FC Barcelony. Zawodnik zwrócił uwagę, że to klub marzeń i nie krył zadowolenia, że znów spotka się ze swoim przyjacielem - Robertem Lewandowskim.

– Jeśli miałem odejść, to jest tylko jeden klub na świecie, przy którym ma to sens - FC Barcelona albo żaden inny. Odkąd byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, by któregoś dnia założyć tę koszulkę. Jestem przekonany, że zostało mi jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie i chcę pomóc Barcelonie w powrocie tam, gdzie zasługuje. To będzie ponowne spotkanie z moim starym przyjacielem, Robertem Lewandowskim - powiedział Gundogan dla "The Players Tribune". Niemiec z Robertem Lewandowskim grał razem w barwach Borussii Dortmund w latach 2011-2014.

Gundogan bardzo chwalił też Xaviego, trenera FC Barcelony.

- Jestem podekscytowany możliwością gry pod okiem Xaviego, którego podziwiam od dawna. Kiedy Xavi i ja rozmawialiśmy o projekcie, wydawało się to takie naturalne. Widzę wiele podobieństw między nami i tym, jak postrzegamy grę. Wiem, że w Barcelonie będzie duża presja, ale ja kocham presję - dodał Gundogan.

Niemiec w Manchesterze City grał od 2016 roku. W poprzednim sezonie wystąpił w 51 spotkaniach, zdobył jedenaście goli i miał siedem asyst.

Manchester City ubiegły sezon miał wyśmienity - wygrał Ligę Mistrzów, Premier League oraz FA Cup.