Daniel-Andre Tande podjął ostateczną decyzję. "Więcej strachu niż radości"

Ostatni sezon Daniela-Andre Tande był naprawdę słaby jak na skoczka o tej renomie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norweg zajął dopiero 38. miejsce. Najgorsze od sezonu 2014/15, gdy był 45. w stawce.

Legenda norweskich skoków kończy karierę. Od czasu strasznej kontuzji to już nie było to samo

Daniel-Andre Tande w środę poinformował norweskie media o zakończeniu kariery. 30-letni skoczek ma na swoim koncie liczne sukcesy. Czterokrotnie został mistrzem świata w lotach - raz indywidualnie, trzy razy drużynowo - a w 2018 wraz z zespołem Norwegii został też mistrzem olimpijskim. Przełomowym - w negatywnym znaczeniu tego słowa - momentem w jego karierze był 2021 rok. Wtedy skoczek doznał fatalnie wyglądającej kontuzji w trakcie serii próbnej w Planicy. Skończyło się na złamanym obojczyku, przebitym płucu i kilkudniowej śpiączce.

Teraz przyznaje, że tamto zdarzenie miało wpływ na decyzję o zakończeniu kariery. - Bariera, która pojawiła się po Planicy, jest zbyt duża, żebym mógł występować na poziomie, na który mnie stać. Jest więcej strachu niż radości ze skoków narciarskich - powiedział w rozmowie z telewizją NRK. - Bardzo mnie to dotknęło. W ciągu kilku ostatnich sezonów czułem ten hamulec ręczny. Myślałem, że mogę się tego pozbyć, ale było odwrotnie - dodał.

Skoczek ogłosił decyzję o zakończeniu kariery na skoczni w Holmenkollen - miejscu, gdzie wygrał ostatni konkurs indywidualny Pucharu Świata.

- Cześć wszystkim. Mam małą wiadomość dla wszystkich fanów skoków, że niestety postanowiłem zakończyć karierę. Myślę, że to dobra decyzja, żeby zrobić to w miejscu, gdzie wygrałem swój ostatni konkurs Pucharu Świata - Holmenkollen. Długo się nad tym zastanawiałem - mówił wzruszony. Nie mogę się doczekać kolejnego etapu! - zakończył.

To kolejny skoczek, który w ostatnich dniach zdecydował się na zakończenie kariery. We wtorek zrobił to Klemens Murańka. - Uznałem, że z roku na rok coraz trudniej znaleźć mi motywację - tłumaczył.