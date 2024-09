Z Zalewskim już przesądzone? Oto słowa trenera Galatasaray. "Dziś ogłosimy"

Nicola Zalewski był bohaterem wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. I choć pokazał się z bardzo dobrej strony w obu meczach, to martwiła jego pozycja w klubie. Było też jasne, że w AS Roma dużo nie pogra. Dlatego ostatnie plotki o jego odejściu do Galatasaray zostały przyjęte z optymizmem. Okienko w Turcji trwa do piątku, ale pojawiają się informacje, że transfer może być dopięty szybciej.

