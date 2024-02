FC Barcelona otrzymała konkretną ofertę za gwiazdę. Wielka kasa na stole

FC Barcelona wciąż zmaga się z problemami finansowymi i z tego powodu nie może przeprowadzać głośnych transferów. Okazuje się, że klub ma również problem z zatrzymaniem ważnych zawodników. Niedawno "Sport" informował, że Deco planuje przedłużyć kontrakt z Frenkiem de Jongiem. Dziennikarze donieśli, że działacze nie mogą dojść jednak do porozumienia z piłkarzem. "Na razie ze strony otoczenia zawodnika nie było zbyt wiele chęci do rozmowy na ten temat" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Pół ligi będzie walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. A to faworyci do spadku

Frenkie de Jong może odejść z FC Barcelony. Pierwsza oferta

Niedługo później Relevo przekazało, że Holender jest zawiedziony obecną sytuacją sportowo-finansową Barcelony, co nie sprzyja rozmowom o przedłużeniu umowy. FC Barcelona zmieniła też podejście i jest otwarta na sprzedaż pomocnika. Wszystko przez jego zarobki. Zawodnik rocznie pobiera aż 24,8 mln euro. Najnowsze informacje na temat przyszłości de Jonga przekazał Gerard Romero.

Zdaniem Hiszpana piłkarz jest bliski odejścia z FC Barcelony. Zainteresowanie transferem wyraża Tottenham Hotspur. Anglicy złożyli już ekipie z Katalonii ofertę w wysokości 60 milionów euro. Holender może podpisać czteroletni kontrakt, na mocy którego miałby zagwarantowane takie same zarobki, co w Barcelonie. Dziennikarz dodał, że teraz decyzja należy do pomocnika.

Frenkie de Jong jest piłkarzem FC Barcelony od lipca 2019 roku. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 23 mecze, w których strzelił jednego gola. Jego kontrakt wygasa w 2026 roku.

FC Barcelona nie spisuje się najlepiej i prawdopodobnie nie obroni mistrzostwa kraju. Po 24 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą 10 punktów do liderującego Realu Madryt. Kolejny mecz rozegra w sobotę. Tego dnia o godzinie 18:30 zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo.