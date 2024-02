Skandal w polskim klubie. "Poniżane, upokarzane i wyśmiewane"

Zarzuty są poważne. Maria Contreras, Maleah Milner, Marta Vidal i Franciele Cupertino, które grały w Stomilankach od lipca do listopada 2023 r. piszą o nękaniu, niesprawiedliwym traktowaniu i niewypłaconych pieniądzach. Wszystkie cztery zagraniczne zawodniczki podpisały się pod opublikowanym w poniedziałek oświadczeniem, które ma zwrócić uwagę PZPN i FIFA na nieprofesjonalne warunki i zachowania, z którymi spotkały się w Olsztynie.

"Do dnia dzisiejszego, a zatem do lutego, klub nie uregulował swojego długu wobec żadnej z niżej podpisanych zawodniczek za okres pracy w klubie. Ze wszystkimi, z wyjątkiem jednej zawodniczki, klub podpisał umowę, w której zobowiązał się do uregulowania zaległych kwot do dn. 6 stycznia. Wyżej wspomnianej zawodniczce odmówiono podpisania jakiejkolwiek umowy po tym, jak nie zgodziła się zrzec należnych jej zgodnie z umową płatności, co uniemożliwiło jej późniejszą karierę zawodową. Pomimo wysłania niezliczonych wiadomości, w których uprzejmie prosiliśmy o uregulowanie płatności, lub nadal nie wywiązał się z podpisanych umów" - czytamy w oświadczeniu.

Aktualnie Stomilanki Olsztyn zajmują ostatnie miejsce w Ekstralidze - po jedenastu meczach ma cztery punkty.

Piłkarki oskarżają trenera. Miał pisać do przedstawiciela jednej z nich: "Jeśli chcesz, żeby cierpiała, będzie cierpiała"

Dalej zawodniczki opisują zachowanie trenera Dariusza Maleszewskiego, zaznaczając, że zasługuje on na szczególną uwagę. "Podczas naszego pobytu w klubie musiałyśmy znosić sytuacje, w których byłyśmy poniżane, upokarzane i wyśmiewane przed całą drużyną (zarówno podczas treningów, jak i meczów) oraz izolowane od pozostałych zawodniczek. Straszono nas też potencjalnymi konsekwencjami domagania się sprawiedliwego traktowania i zapłaty ze strony klubu. Przedstawiciele dwóch zawodniczek otrzymywali wiadomości z pogróżkami, w jednej z nich, po odmówieniu opuszczenia klubu bez otrzymania wynagrodzenia, trener oświadczył: "Jeśli chcesz, żeby cierpiała, będzie cierpiała". W klubie nie panowały zasady komunikacji w języku angielskim, a zagranicznym zawodniczkom zakazywano komunikowania się w ich języku ojczystym i karano za najdrobniejsze odstępstwa od tej reguły. Wielokrotnie otrzymywałyśmy również wiadomości oskarżające nas o brak profesjonalizmu, gdy w rzeczywistości nie opuściłyśmy ani jednego treningu, meczu czy aktywności narzuconej przez klub, pomimo jednoczesnego braku wynagrodzenia, a później także bez podstawowych środków do życia, w tym bez środków na zakup jedzenia. Nasi menedżerowie otrzymywali pomawiające nas wiadomości, w których podważano nasze kompetencje i bezpodstawnie oskarżano nas o domniemane incydenty podczas treningów i meczów, mające skutkować potrąceniem naszej pensji. Nękano nas i stawiano nam całkowicie fałszywe zarzuty, nie powiadomiwszy uprzednio formalnie ani Polskiego Związku Piłki Nożnej, ani Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej celem zwołania legalnego zgromadzenia" - piszą Contreras, Milner, Cupertino i Vidal.

"W świetle przedstawionych faktów, pragniemy wyrazić nasz dojmujący smutek i to jak samotnie czułyśmy się w tej trwającej miesiącami walce, podczas której przeżyłyśmy prawdziwy koszmar, a niektóre z nas pilnie potrzebowały pomocy psychologicznej. (…) Klub, w którym doświadczyłyśmy tak wielu nadużyć, naruszył ten fundament naszej tożsamości i zredefiniował nasze rozumienie bycia zagranicznym zawodnikiem, sprowadzając je do wykluczenia i odosobnienia. Znoszenie i bycie świadkami tego rodzaju przemocy, przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, wkładaniu wysiłku fizycznego i oddawaniu serca każdemu meczowi, doprowadziło nas na skraj wyczerpania i pozbawiło wszelkiej nadziei. Postanowiłyśmy mimo wszystko w akcie dobrej woli, spokojnie i cicho odejść z klubu, jednak nieustające przeinaczanie faktów, zniesławianie nas w mediach i kolejne miesiące niewypłacanych pensji przekroczyły wszelkie granice akceptowalności. Nie ma słów, które oddałyby sprawiedliwość cierpieniu, którego doświadczyłyśmy, kiedy odebrano nam godność i potraktowano jak obcych w kraju, który miał być naszym domem, przyjąć nas z otwartością i pozwolić rozwinąć skrzydła" - czytamy w oświadczeniu.

Stomilanka odpowiada. "Żaden zarzut nie jest prawdziwy"

We wtorek skontaktowaliśmy się z władzami Stomilanki Olsztyn. Dowiedzieliśmy się jedynie, że klub zaprzecza zarzutom, czuje się oczerniany i pomawiany, więc zgłosił sprawę do prokuratury. Ale oficjalnie zamierzał odnieść się do sprawy jednie w szykowanym na wieczór oświadczeniu. I rzeczywiście, przed godz. 18 w mediach społecznościowych Stomilanek pojawił się zapowiadany komunikat.

Prezentujemy je w całości, zachowując oryginalną pisownię:

"W odniesieniu do pomówień, oszczerstw i manipulacji opinią publiczną informujemy, że na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec zawodniczek Marty Vidal, Marii Fernandy Contreras Munoz oraz Maleah Milner. Oświadczamy również, że jedna z zawodniczek Franciele Cupertino posiada dalej obowiązujący kontrakt, z którego do dnia dzisiejszego się nie wywiązuje. Informujemy, że klub jest w stanie odnieść się do wszystkich zarzutów i żaden z zarzucanych nie jest prawdziwy. W powyższej sprawie zostały już podjęte kroki prawne w związku z manipulacją opinii publicznej i szarganiem dobrego imienia klubu, sztabu szkoleniowego i zawodniczek pierwszego zespołu.

Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn"

Do sprawy będziemy wracać.