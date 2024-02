Barcelona ma problem z kolegami Lewandowskiego. To może być katastrofa

FC Barcelona ma problemy finansowe i przez to nie może pozwolić sobie na spektakularne ruchy transferowe. W tej sytuacji bardzo istotne jest dla niej to, aby zatrzymać te gwiazdy, które obecnie ma w kadrze. To nie będzie prostym zadaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

FC Barcelona chce zatrzymać gwiazdy. Deco będzie negocjował z Frenkiem de Jongiem i Ronaldem Araujo

Według informacji katalońskiego "Sportu" Deco, dyrektor sportowy Barcelony, będzie chciał wykonać kroki w kierunku przedłużenia umów z dwoma ważnymi zawodnikami - Frenkiem de Jongiem oraz Ronaldem Araujo. Co prawda ich obecne kontrakty obowiązują do końca czerwca 2026 r., lecz już w najbliższym czasie mogą zapaść bardzo ważne ustalenia.

"Sport" informuje, że trudniej będzie o porozumienie z Holendrem. "Na razie ze strony otoczenia zawodnika nie było zbyt wiele chęci do rozmowy na ten temat. Ale Barca nie może już dłużej czekać, a Deco chce, aby wszystko było jasne przed końcem sezonu. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, może rozpocząć się wewnętrzna debata na temat tego, co należy zrobić" - czytamy. Gdyby 26-latek nie dał się przekonać, możliwe, że zostanie sprzedany. Najbliższe tygodnie będą "kluczowe" dla jego przyszłości w stolicy Katalonii.

Frenkie de Jong i Ronald Araujo odejdą z FC Barcelony? Jasny priorytet

Jeśli chodzi o Araujo, to w rozmowach z nim kluczową sprawą będą zarobki, a dokładniej podwyżka. Jeśli Urugwajczyk jej nie dostanie, to o porozumienie będzie znacznie trudniej. W takim wypadku niewykluczony będzie transfer już najbliższego lata, zainteresowanie obrońcą wyraża m.in. Bayern Monachium.

Sprzedaż Araujo i de Jonga z pewnością przyniosłaby Katalończykom gigantyczne pieniądze, za które mogliby sprowadzić ich następców. Mimo to według "Sportu" dla klubu "priorytetem" jest zatrzymanie obu gwiazdorów. Do tej pory Urugwajczyk rozegrał 138 meczów w barwach Barcelony, natomiast Holender zaliczył 205 występów.