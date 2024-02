Afera w Barcelonie rodem z reprezentacji Polski. Hiszpanie ujawniają

Po mistrzostwach świata w Katarze najbardziej palącym tematem wokół reprezentacji Polski była tzw. afera premiowa. Rozchodziło się w niej o pieniądze, które biało-czerwoni mieli otrzymać od rządu za wyjście z grupy, a dzielenie pieniędzy miało się odbywać przed meczem z Francją w 1/8 finału mundialu. Czesław Michniewicz, a więc ówczesny selekcjoner kadry tłumaczył, że sprawa trwała kilka minut, natomiast wszystko rozdmuchały media. Szczególnie głośno zrobiło się po wywiadzie udzielonym przez Łukasza Skorupskiego.

- Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami. Dzień wcześniej śpiewaliśmy razem - mówił bramkarz Bolonii. - Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy bardzo zszokowani, o czym on powiedział, po co to zrobił i dlaczego. Łukasz powiedział, że źle został zrozumiany i nie użył takich słów. Tak nam to wytłumaczył - odpowiedział Robert Lewandowski podczas wywiadu dla Eleven Sports.

Minęło kilkanaście miesięcy od afery premiowej, a nie da się oprzeć wrażeniu, że ta sprawa wciąż nie została w pełni wyjaśniona. Teraz temat premii pojawił się w Hiszpanii, o czym pisze jeden z tamtejszych dzienników.

Piłkarze Barcelony chcieli premii od prezesa Laporty. Rozmowa podczas Superpucharu Hiszpanii

Hiszpański dziennik "La Vanguardia" pisze, że przed finałem Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, gdzie Barcelona grała z Realem Madryt, miało dojść do rozmowy dwóch kapitanów zespołu z prezesem Joanem Laportą. Tematem rozmowy miała być premia dla drużyny za wygranie Superpucharu. Źródła bliskie klubowi uważają, że była to luźna rozmowa między obiema stronami i gracze nie chcieli premii wyłącznie dla siebie, ale też dla członków sztabu i pracowników. W rozmowie miał też paść argument, że na premię mogą liczyć zawodnicy Realu Madryt.

"La Vanguardia" dodaje, że Laporta miał zweryfikować te słowa bezpośrednio u źródła, a więc u Florentino Pereza. Tam miał usłyszeć, że Real Madryt nie wypłaci żadnej premii, mimo że klub zarobił 5,1 mln euro na wygraniu Superpucharu. "Są turnieje, w których nie ma i nie będzie premii, a Superpuchar jest jednym z nich" - czytamy w artykule. Ostatecznie i tak by nie doszło do wypłaty premii, bo Barcelona przegrała 1:4 z Realem Madryt, a jedynego gola dla zespołu z Katalonii strzelił Robert Lewandowski. Po stronie Realu hat-trickiem popisał się Vinicius Junior, a czwartą bramkę zdobył Rodrygo.

Xavi odchodzi z końcem sezonu. Barcelona w grze na dwóch frontach

Po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii i odpadnięciu z krajowego pucharu Barcelona pozostaje w grze na dwóch frontach. W Lidze Mistrzów na etapie 1/8 finału czeka ją dwumecz z Napoli. Z kolei w lidze hiszpańskiej Barcelona zajmuje trzecie miejsce z 51 punktami i traci dziesięć do prowadzącego Realu Madryt. Bez względu na wyniki do końca sezonu, drużynę po zakończeniu rozgrywek opuści Xavi, co ogłosił po przegranym 3:5 meczu z Villarrealem.

W najbliższym ligowym meczu Barcelona zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. Ten mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.